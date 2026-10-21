Sénégal: Formation des professionnels de santé, création de laboratoires de référence - Le projet 'Classroom to Care' fait son bilan

Dakar — L'initiative "Classroom to Care", mise en oeuvre au Mali, au Niger et au Sénégal, a contribué à l'amélioration de la formation des professionnels de santé dans les pays concernés, à travers notamment le renforcement des capacités pratiques des apprenants, a-t-on appris de ses promoteurs, mercredi, à Dakar.

L'initiative a également permis de renforcer douze écoles partenaires et d'accompagner huit établissements de formation dans leur démarche d'accréditation, en plus d'avoir contribué à mettre en place 15 laboratoires de référence.

Ces résultats, présentés lors d'un forum régional consacré aux ressources humaines pour la santé, illustrent les avancées enregistrées au cours des cinq années de mise en oeuvre du projet "Classroom to care".

Le bilan présenté par les responsables du projet fait état de la création de 12 laboratoires de compétences et de trois laboratoires de référence, destinés à renforcer les capacités pratiques des apprenants et à améliorer la qualité de leur formation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au total, 330 enseignants ont été formés en APC (Avis ponctuel de consultant) et 314 encadreurs aux techniques d'encadrement clinique des étudiants infirmiers et sages-femmes, ont-ils indiqué.

Dans les écoles partenaires, 85% des enseignants ont bénéficié d'un suivi après formation, selon les responsables de ce projet.

Selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Sénégal, Yao Michel, "le projet a également contribué au développement d'une plateforme numérique d'apprentissage, au renforcement des capacités des enseignants et des encadreurs cliniques, ainsi qu'à la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans les établissements de formation".

Pour lui, ces réalisations constituent "des acquis importants" pour la formation des infirmiers et des sages-femmes, dont le rôle est jugé déterminant dans les soins de santé primaires, la santé maternelle et infantile, la prévention et la continuité des services.

Il a souligné que ces résultats démontrent l'intérêt de mutualiser les expertises, de renforcer les institutions nationales et d'investir dans la qualité, pour faire évoluer durablement la formation des professionnels de santé.

Il a toutefois estimé que les efforts engagés doivent être accompagnés de politiques adaptées en matière de recrutement, de déploiement équitable, de motivation et de rétention du personnel, afin de permettre aux compétences acquises de bénéficier effectivement aux populations.

Le professeur Aïda Kanouté, conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a pour sa part salué les acquis du projet, qu'elle considère comme "une avancée significative" pour la formation des infirmiers et des sages-femmes et pour l'amélioration de la qualité des soins dans la région.

Elle a indiqué que le forum doit notamment permettre de partager les bonnes pratiques, de renforcer la coopération régionale en matière d'accréditation et d'assurance qualité, mais aussi d'identifier les mécanismes nécessaires à la pérennisation et à la mise à l'échelle des résultats obtenus.

Le professeur Kanouté a appelé les participants à tirer les enseignements de l'expérience du Mali, du Niger et du Sénégal pour définir des orientations concrètes en faveur de systèmes de santé ouest-africains plus solides et plus résilients.