Sénégal: Eradication du paludisme - Un forum local pour mobiliser des ressources domestiques à Kédougou

Kédougou — L'ONG Speak Up Africa, en partenariat avec la société minière Endeavour Mining, a organisé mercredi à Kédougou (sud-est) un Forum local visant à renforcer la mobilisation et la coordination des ressources en faveur de l'élimination du paludisme dans la région, a constaté l'APS.

Pour ce faire, les acteurs publics, les collectivités territoriales, le secteur extractif et les partenaires de santé sont appelés à se mobiliser autour d'un cadre de collaboration.

Dans ce contexte, Speak Up Africa, en partenariat avec Endeavour Mining, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), OSIDEA et les autorités locales, organise ce forum destiné à renforcer le dialogue public-privé et multi-acteurs autour du financement de la santé, a déclaré docteur Astou Faye de Speak Up Africa.

Elle intervenait à l'ouverture de ce forum présidé par l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye, en présence du préfet du département de Kédougou, El Hadj Malick Sémou Diouf.

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Il y avait aussi le directeur régional de la santé de Kédougou, Gnène Seck, la représentante de la société minière Endeavour Mining de Sabodala, Kantome Sally Ndiaye, des entreprises minières, ainsi que des autorités locales.

"Le forum vise notamment à favoriser un meilleur alignement des investissements des entreprises minières, des ressources issues des mécanismes publics et territoriaux liés au secteur extractif et des priorités sanitaires régionales, avec une attention particulière portée à l'élimination du paludisme et au renforcement durable du système de santé", a indiqué Astou Faye.

Au-delà des investissements communautaires directement portés par les entreprises extractives, le forum permettra également d'examiner les mécanismes institutionnels de mobilisation, d'affectation et de redistribution des ressources générées par le secteur extractif au bénéfice du développement territorial, a ajouté le docteur Faye.

"Il s'agit ici notamment d'identifier les espaces de dialogue, les mécanismes de planification et les opportunités permettant de renforcer la prise en compte de la santé, et particulièrement de la lutte contre le paludisme, dans les stratégies et investissements territoriaux liés aux ressources extractives", a-t-elle insisté.

Selon le directeur régional de la santé de Kédougou, entre 2024 et 2025, la région a enregistré une réduction significative de la mortalité, avec 7 décès en 2025 contre 14 en 2024, ce qui atteste d'une transmission qui demeure élevée.

"Cependant, la région reste l'un des principaux foyers de transmission du paludisme au Sénégal. En 2025, la région a enregistré 61 482 cas de paludisme, représentant 25 % du total national des cas confirmés", a précisé Niène Seck.

Il a rappelé que la charge épidémiologique est particulièrement concentrée dans le département de Saraya, zone la plus endémique de la région.

Les taux d'incidence atteignent "2 520 cas pour 1 000 habitants au poste de santé de Karakhéna, zone d'orpaillage abritant une forte population de migrants. Le taux d'incidence régional en 2024 était de 291 cas pour 1 000 habitants, plaçant Kédougou parmi les régions à plus forte prévalence du pays" a-t-il signalé.

En plus du paludisme, la région de Kédougou reste confrontée à de nombreux autres défis de santé publique, notamment la santé maternelle et infantile, la malnutrition et les maladies tropicales négligées, selon docteur Seck.

"Il faut aussi ajouter les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, ainsi que les besoins croissants en matière de santé environnementale et de santé au travail. Ces problématiques nécessitent des réponses multisectorielles, coordonnées et durables", a-t-il conclu.