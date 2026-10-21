Sénégal: BRVM - Poursuite de la tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des actions ce mercredi 21 octobre 2026

21 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis trois jours, s'est poursuivie à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 21 octobre 2026.

A la fin de la journée de cotation, cette capitalisation a ainsi enregistré une baisse de 166,833 milliards, passant de 20 569,126 milliards de FCFA la veille à 20 402,293 milliards de FCFA ce 21 octobre 2026. Entre le vendredi 16 octobre 2026, elle se situait à 20 886,210 milliards de FCFA et ce mercredi 21 octobre 2026, la capitalisation du marché des actions a connu une forte baisse de 483,917 milliards.

Cette mauvaise passe est intimement liée à celle des indices phares de la bourse qui enregistrent leur cinquième journée de baisse ininterrompue.

L'indice de référence de la Bourse, le BRVM composite a encore cédé 0,81% à 520,27 points contre 524,52 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en repli de 0,78% à 252,04 points contre 254,01 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,74% à 192,83points contre 194,26 points la veille.

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Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est replié de 0,95% à 366,64 points contre 370,16 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,81 % à 209,59 points contre 211,31 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,807 milliards de FCFA contre 8,075 milliard de FCFA la veille, soit une baisse de 5,268 milliards.

Concernant la capitalisation boursière du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 6,49 milliards, en s'établissant à 13 466,970 milliards de FCFA contre 13 473,460 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 7,25% à 3 700 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 2 160 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,22% à 1 975 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 1,42% à 2 150 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 1,21% à 38 990 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (moins 5,29% à 1 610 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 5 000 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 3,78% à 30 800 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 3,50% à 2 895 FCFA) et SODE Côte d'Ivoire (moins 3,37% à 11 605 FCFA).

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