Ethiopie: Le Premier ministre Abiy fait le point sur les progrès du pays en matière de développement de l'énergie nucléaire

21 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire afin de faire le point sur l'avancement du programme nucléaire du pays.

Le Premier ministre a souligné le rôle des technologies de pointe dans les ambitions de développement à long terme de l'Éthiopie.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l'issue de cette visite, le Premier ministre a déclaré que la prochaine étape du développement de l'Éthiopie consisterait à transformer son immense potentiel en progrès concrets.

« Le prochain chapitre de l'Éthiopie consistera à transformer son immense potentiel et ses abondantes ressources naturelles en développement concret, en progrès technologique et en prospérité partagée », a-t-il souligné.

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Il a insisté sur le fait qu'une énergie fiable et durable est fondamentale pour l'industrialisation, le secteur manufacturier, les infrastructures numériques et la transformation économique au sens large.

Il a en outre fait remarquer que la technologie nucléaire offre une opportunité de renforcer la sécurité énergétique du pays tout en soutenant le progrès dans de multiples secteurs.

Au-delà de la production d'électricité, la technologie nucléaire peut contribuer aux progrès dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et de la protection de l'environnement, ouvrant ainsi de nouvelles voies à l'innovation scientifique et au développement durable.

La Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire joue un rôle central dans la mise en place des fondements institutionnels et techniques du programme national d'énergie nucléaire du pays.

Le développement d'un capital humain qualifié, la promotion de la recherche scientifique et le transfert de connaissances aux générations futures seront essentiels pour exploiter pleinement ce potentiel.

Le Premier ministre Abiy a souligné l'importance de veiller à ce que le développement de l'énergie nucléaire se déroule de manière pacifique, sûre, responsable et durable, alors que l'Éthiopie cherche à accroître sa capacité énergétique et à tirer parti des technologies émergentes pour soutenir sa transformation économique à long terme.

Lire l'article original sur ENA.

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