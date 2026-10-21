Ethiopie: Le Forum de Tana offre une tribune aux Africains pour s'exprimer sur les questions continentales - Porte-parole du ministère des Affaires étrangères

Addis Ababa — Le Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique offre aux dirigeants et experts africains une tribune pour débattre des défis liés à la paix et à la sécurité sur le continent sous un angle africain et élaborer des solutions sous l'impulsion de l'Afrique, a déclaré l'ambassadeur Nebiat Getachew, porte-parole des Affaires étrangères.

Le 12e Forum de Tana se tiendra à Bahir Dar du 23 au 25 octobre 2026, sur le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique ».

S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur a déclaré que ce forum offrait aux dirigeants africains, aux décideurs politiques, aux chercheurs et aux experts en sécurité l'occasion d'échanger librement leurs idées et de débattre des enjeux touchant le continent.

Il a souligné que, tandis que de nombreuses plateformes internationales consacrées à la paix et à la sécurité traitent de questions façonnées par leurs intérêts régionaux et leurs agendas politiques respectifs, le Forum de Tana offre un espace permettant d'aborder les affaires africaines à travers les perspectives et les expériences propres au continent.

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Depuis plus d'une décennie, ce forum sert de plateforme de réflexion sur les défis liés à la paix et à la sécurité en Afrique, favorisant ainsi le dialogue et la coopération entre les pays africains, a ajouté le porte-parole.

Il a par ailleurs souligné que le forum s'inspire des pratiques communautaires traditionnelles africaines, en particulier des « discussions à l'ombre des arbres », au cours desquelles les anciens et les membres de la communauté se réunissent pour résoudre des différends, échanger leurs points de vue et relever les défis communs.

Selon M. Nebiat, cette tradition reflète le principe des « solutions africaines aux problèmes africains », qui guide l'approche du forum visant à promouvoir la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent.

Le forum devrait rassembler des dirigeants politiques, des décideurs, des chercheurs et des experts en sécurité afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération continentale et de traduire les priorités communes en actions concrètes.

Nebiat a en outre souligné que les idées issues du Forum de Tana contribuent aux cadres officiels de paix et de sécurité en Afrique, soutenant ainsi les efforts visant à instaurer une paix durable et à approfondir la coopération entre les pays africains.