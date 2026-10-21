Sénégal: SENHABITAT 2026 - Dakar accueille le Salon international de l'habitat du 22 au 24 octobre

Le Salon international de l'habitat du Sénégal (SENHABITAT 2026) se tiendra du 22 au 24 octobre au King Fahd Palace, à Dakar. Placée sous le thème « L'habitat souverain : Sunu dekkuwaay », cette édition entend réunir les acteurs publics et privés autour des enjeux du logement, de l'immobilier et du développement urbain durable.

Durant trois jours, le SENHABITAT 2026 offrira un cadre d'échanges et de rencontres professionnelles aux acteurs des secteurs de l'habitat, de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. L'objectif est de promouvoir des solutions durables et innovantes, adaptées aux besoins des populations sénégalaises.

Les discussions porteront notamment sur les défis liés au logement, à l'accès à la propriété et à la souveraineté dans le domaine de l'habitat. Le salon ambitionne également de favoriser la réflexion sur les perspectives d'un développement urbain durable au Sénégal.

À travers cette rencontre, les organisateurs souhaitent mobiliser les différentes parties prenantes autour des réponses à apporter aux besoins en logement et aux enjeux de transformation des villes.

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La cérémonie et les activités du salon sont prévues au King Fahd Palace. L'accueil des équipes de presse est fixé à 9 h 30.