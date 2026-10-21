Sénégal: Grève à la Senelec - Des agents réquisitionnés du 21 au 23 octobre

Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a pris un arrêté portant réquisition de certains agents de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), du 21 au 23 octobre 2026. Cette mesure vise à assurer la continuité de la fourniture d'électricité et la sécurité des installations durant la grève des travailleurs.

La décision a été prise à la suite d'une demande formulée par le directeur général de la Senelec, dans une lettre datée du 20 octobre 2026. Les agents concernés figurent sur une liste nominative annexée à l'arrêté.

Selon le document, cette réquisition doit permettre d'assurer « la continuité des services essentiels de fourniture d'électricité ainsi que la sécurité des installations et des équipements ». Les agents concernés sont ainsi tenus de se conformer aux prescriptions de leur réquisition et d'assurer les missions indispensables au maintien du service pendant toute la durée de la mesure.