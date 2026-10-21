Sénégal: JOJ 2026 - Un rendez-vous pour faire rayonner le pays à l'international

Dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye décline les ambitions du Sénégal à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Au-delà de la rencontre sportive, Bassirou Diomaye Faye mise sur le rayonnement international du pays, la structuration d'une véritable économie du sport et le renforcement de la perception de l'Afrique dans l'organisation olympique.

Le président de la République entend faire des JOJ Dakar 2026 un levier de transformation durable, articulé autour de trois ambitions. « Il s'agit de positionner Dakar comme une destination de référence pour les grandes compétitions internationales, faire du sport un secteur économique créateur d'emplois et donner au Sénégal une place de premier plan dans l'Olympisme ».

Sur le plan infrastructurel, le chef de l'Etat estime que les équipements disponibles, notamment le stade de Diamniadio, Dakar Arena et la piscine olympique, associés à l'expérience de l'organisation des JOJ, peuvent renforcer la capacité du Sénégal à accueillir d'autres compétitions d'envergure. L'enjeu est de convertir cette expérience en avantage compétitif pour attirer de futurs événements sportifs internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La deuxième ambition porte sur la structuration de l'économie du sport. Bassirou Diomaye Faye dit vouloir développer un véritable écosystème économique. Académies, clubs mieux structurés, nouveaux métiers et entreprises spécialisées figurent parmi les leviers évoqués. L'objectif est de créer des emplois et d'offrir des perspectives professionnelles aux nombreux jeunes qui vivent déjà de leurs aptitudes sportives, mais évoluent encore dans un secteur insuffisamment organisé.

Le troisième axe est diplomatique et symbolique. Le chef de l'État inscrit ces Jeux dans une séquence qu'il juge significative pour le continent africain, marquée par l'organisation des premiers JOJ. Pour lui, cette évolution constitue une occasion de renforcer la visibilité du Sénégal et son positionnement, dans le mouvement olympique international.

La réussite des JOJ se mesurera à l'expérience vécue

Au-delà de ces ambitions de long terme, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye insiste sur les conditions concrètes de réussite de l'événement. Interrogé sur l'attention portée à la fluidité du trafic, à la sécurité et à la propreté, il défend une conception pragmatique de l'action publique. «La réussite des Jeux se mesurera aussi à l'expérience vécue par les visiteurs, les athlètes et les populations», souligne-t-il.

Le temps de trajet entre l'aéroport et Diamniadio, l'état de propreté des rues ou encore l'accueil réservé aux délégations et au public sont ainsi présentés comme autant d'indicateurs de la capacité du Sénégal, à organiser un événement, de cette dimension. Le Président, rappelle les instructions données au Gouvernement et arrêté avec le Premier ministre, dont il entend suivre personnellement l'exécution jusqu'au terme des Jeux.

À travers cette feuille de route, le chef de l'État défend une ambition qui dépasse le calendrier sportif. Il veut faire des JOJ une vitrine internationale, de développement économique et de rayonnement diplomatique.