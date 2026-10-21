Sénégal: Diplomatie parlementaire - Ousmane Sonko reçoit trois ambassadeurs et le président du Parlement panafricain

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a reçu en audience, ce mercredi 21 octobre 2026, plusieurs représentants diplomatiques et institutionnels.

Dette, intelligence artificielle, sécurité et Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont figuré parmi les sujets abordés, avec un accent particulier sur le rôle de la diplomatie parlementaire.

Quatre audiences dans la même journée

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Tour à tour, le chef du Parlement a accueilli l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Hassan Asgari, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Zhigang. Il s'est ensuite entretenu avec le président du Parlement panafricain, Fateh Boutbig.

La diplomatie parlementaire au coeur des échanges

Ces rencontres ont permis d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun. L'accent a été mis sur la diplomatie parlementaire et son rôle dans le renforcement des coopérations bilatérales, ainsi que sur la place des institutions panafricaines dans la consolidation de l'intégration africaine.

Dette, intelligence artificielle, sécurité

Les discussions ont également porté sur la dette sénégalaise, les enjeux liés à l'intelligence artificielle et les défis sécuritaires auxquels le continent est confronté. Le communiqué ne précise pas quels thèmes ont été traités avec chacun des interlocuteurs.

Les JOJ Dakar 2026 à dix jours de l'ouverture