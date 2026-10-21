Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire et politique en RDC - la LUCHA critique l'engagement de Kabila dans le FRN et appelle Tshisekedi au respect de l'ordre constitutionnel

Le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA) a exprimé sa profonde préoccupation face à l'aggravation de la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié à Lubumbashi mecredi 21 octobre, l'organisation condamne le recours aux armes dans la conquête du pouvoir et appelle les dirigeants ainsi que les différents acteurs politiques à privilégier les voies pacifiques pour résoudre les différends.

Selon la LUCHA, la crise actuelle ne peut être dissociée des conséquences de l'alternance politique de 2019 et des tensions qui ont marqué la vie politique congolaise ces dernières années. Le mouvement estime que les rivalités entre acteurs politiques ne devraient pas continuer à se faire au détriment des populations civiles.

Inquiétude après la création du FRN

La LUCHA dit suivre avec inquiétude l'engagement de l'ancien président Joseph Kabila à la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN), une dynamique politico-militaire issue de l'AFC/M23.

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Pour le mouvement citoyen, aucun différend politique ne saurait justifier le recours aux armes ou la mise en danger de la sécurité des populations.

Il rappelle que les désaccords politiques doivent être résolus par des moyens démocratiques et dans le respect de l'État de droit.

« Aucun différend politique, aussi profond soit-il, ne saurait justifier le recours aux armes au détriment de la sécurité et de la vie des Congolais. », indique l'organisation.

La LUCHA considère également que les responsables des événements passés et présents doivent répondre de leurs actes devant la justice et qu'aucune ambition politique ne devrait primer sur la protection des civils.

Appel à Félix Tshisekedi

Le mouvement interpelle également le président Félix Tshisekedi, l'invitant à assumer pleinement ses responsabilités constitutionnelles en matière de protection des populations et de sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays.

Il estime que les initiatives susceptibles de prolonger la crise ou de nourrir les tensions politiques risquent davantage de fragiliser la cohésion nationale dans un contexte marqué par l'insécurité, les déplacements de populations et les divisions politiques.

La LUCHA exprime notamment sa préoccupation face aux débats sur une éventuelle révision constitutionnelle, estimant qu'une telle démarche pourrait accentuer les fractures au sein de la société congolaise :

« Autant que la guerre et l'occupation de certaines parties du territoire menacent l'intégrité de la République, autant une révision constitutionnelle imposée par un passage en force, au service d'ambitions de conservation du pouvoir, risquerait d'aggraver les fractures politiques et sociales et de fragiliser davantage l'unité nationale ».

Respect du cessez-le-feu et accès humanitaire

Face à la détérioration de la situation dans l'Est du pays, la LUCHA demande le respect effectif du cessez-le-feu et la poursuite des engagements pris dans le cadre des processus de paix en cours, notamment ceux de Doha et de Washington.

L'organisation plaide également pour l'ouverture de couloirs humanitaires sécurisés afin de permettre l'acheminement de l'aide aux populations affectées par la guerre. Elle souligne que les civils continuent de faire face à de graves risques sanitaires, notamment liés à l'épidémie d'Ebola, alors que l'accès humanitaire demeure limité dans plusieurs zones.

La LUCHA invite par ailleurs l'Union africaine, les Nations unies, la CIRGL, la SADC ainsi que les partenaires de la RDC à accroître les pressions diplomatiques sur les acteurs qui entravent les efforts de paix et à soutenir davantage les mécanismes de cessez-le-feu et l'assistance humanitaire.

Par ailleurs, ce mouvement citoyen s'oppose à l'idée d'un dialogue national conduisant à un partage du pouvoir entre les protagonistes du conflit.

Il estime que les crises répétitives que connaît le pays trouvent souvent leur origine dans des arrangements politiques conclus en dehors des mécanismes démocratiques.

Le mouvement propose plutôt à la mise en place d'un mécanisme indépendant de suivi des engagements pris par les différentes parties.

Enfin, il appelle les Congolais, au pays comme dans la diaspora, « à rester mobilisés pour la défense de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté populaire ».

C'est par une citation généralement attribuée à Patrice Emery Lumumba que la LUCHA conclut son communiqué : « Le Congo est grand et exige de nous la grandeur ».