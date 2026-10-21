Cote d'Ivoire: ADMNA 2026 - La capitale s'apprête à accueillir le grand rendez-vous de l'excellence numérique africaine

La Plateforme numérique de Côte d'Ivoire (Pnci) annonce la tenue des 4e et 5e éditions des Awards du digital et des médias numériques d'Afrique. Prévu le 17 décembre 2026 à Abidjan, l'événement ambitionne de réunir les principaux acteurs du numérique, des médias et de l'innovation autour des défis de la souveraineté technologique et de la transformation digitale du continent.

Un rendez-vous continental au service de l'Afrique numérique

La capitale économique ivoirienne accueillera, le jeudi 17 décembre 2026, les 4e et 5e éditions des Awards du digital et des médias numériques d'Afrique (Admna 2026). Organisée par la Plateforme numérique de Côte d'Ivoire (Pnci) à l'Ivoire Meeting (Patinoire) du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, cette édition se déroulera autour du thème : « Civilisation numérique : Bâtir une Afrique souveraine, innovante et solidaire ».

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Au fil des années, les Admna se sont imposés comme un cadre de réflexion, d'échanges et de valorisation des initiatives qui façonnent l'avenir numérique du continent. Au-delà de la distinction des meilleurs acteurs du secteur, l'événement entend contribuer à l'émergence d'un écosystème africain plus performant, inclusif et compétitif en mettant en lumière les talents, les entreprises, les médias et les organisations engagés dans la transformation numérique.

Une matinée stratégique pour penser le futur numérique du continent

La première partie de cette édition sera consacrée à une importante séquence scientifique et stratégique prévue de 8 h à 14 h. Plus de 2 000 participants sont attendus, parmi lesquels des décideurs publics, dirigeants d'entreprises, chercheurs, experts, professionnels des médias et acteurs de l'innovation.

Les discussions porteront notamment sur les enjeux majeurs qui façonnent aujourd'hui l'économie numérique africaine, notamment l'intelligence artificielle, la gouvernance des données, la souveraineté technologique, la lutte contre la désinformation ainsi que la crédibilité de l'information à l'ère du numérique.

Les participants exploreront également les opportunités de coopération, de création de valeur et d'innovation susceptibles de renforcer la compétitivité du continent à l'échelle mondiale.

Une soirée de prestige pour célébrer les champions du numérique

Point culminant de l'événement, la soirée officielle mettra à l'honneur les personnalités, entreprises, médias et organisations qui se distinguent par leur excellence, leur créativité et leur impact dans les domaines des médias numériques et des technologies innovantes.

Cette cérémonie de prestige sera marquée par la remise de plusieurs distinctions majeures, notamment les prestigieux Grand Prix Fatou Yatabaré et Grand Prix Tech Africa, ainsi que des prix spéciaux récompensant les meilleures initiatives africaines.

Des prestations artistiques et culturelles, des rencontres de haut niveau et un espace de networking premium viendront enrichir cette célébration qui réunira plus de 400 invités Vvip et Vip lors d'un dîner-gala.

Les nominés connus dès le 26 octobre

Dans le cadre du processus de sélection, la Pnci a annoncé que la liste officielle des nominés aux Admna 2026 sera dévoilée le 26 octobre 2026.

Cette étape permettra au grand public, aux partenaires, aux professionnels et aux médias de découvrir les acteurs et projets retenus dans les différentes catégories de récompenses. Pour les organisateurs, cette publication constitue une opportunité supplémentaire de valoriser les talents africains et les initiatives qui contribuent à construire l'avenir numérique du continent.

La Pnci appelle à la mobilisation des partenaires

À quelques semaines de l'événement, la Pnci lance un appel aux institutions publiques, gouvernements, entreprises, opérateurs de télécommunications, banques, annonceurs, fondations, organisations internationales et partenaires au développement afin qu'ils s'associent à cette initiative panafricaine.

Selon les promoteurs, soutenir les Admna revient à investir dans le potentiel numérique africain, à encourager l'innovation, à promouvoir des médias responsables et à accompagner l'émergence d'une Afrique davantage maîtresse de son destin technologique.

L'événement offre également aux partenaires une vitrine stratégique pour renforcer leur visibilité, consolider leur engagement en faveur de la transformation numérique et développer leur réseau au sein des écosystèmes africains de l'innovation et des médias.

Une ambition commune pour une Afrique souveraine et innovante

À travers les Admna 2026, la Pnci réaffirme sa volonté de contribuer à la construction d'une Afrique numérique fondée sur ses propres talents, ses entreprises, ses institutions et sa jeunesse.

Convaincus que le numérique constitue un levier essentiel de souveraineté, d'inclusion, de compétitivité et de développement, les organisateurs invitent l'ensemble des acteurs du continent à s'engager dans cette dynamique collective.

Les Admna 2026 se présentent ainsi comme une plateforme stratégique où se rencontrent réflexion, innovation, réseautage et célébration de l'excellence, avec pour ambition d'accélérer la transformation numérique de l'Afrique et de contribuer à écrire une nouvelle page de son histoire digitale.