Cote d'Ivoire: FinTech - Le pays veut passer à une nouvelle étape de l'inclusion financière

Permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens d'épargner, d'effectuer des transactions, d'accéder à des services financiers adaptés et surtout d'obtenir des financements pour développer des activités économiques. C'est tout l'enjeu de la rencontre initiée les autorités ivoiriennes.

Un atelier consacré au lancement du projet d'accompagnement du secteur des FinTech s'est ouvert ce mardi 6 octobre 2026 au ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, à Abidjan. À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer les capacités des entreprises de la finance numérique, diversifier leurs offres et faire de l'innovation technologique un levier plus puissant d'inclusion financière et de transformation de l'économie.

Représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, son conseiller technique, Soumahoro Dely, a souligné la place désormais stratégique du numérique dans l'économie. Celui-ci n'est plus un simple outil d'accompagnement de l'activité économique, mais « une infrastructure essentielle de l'économie moderne », transformant les modes de production, de consommation, de paiement, d'épargne et d'accès au financement.

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Dans cette mutation, les FinTech occupent une place croissante. Grâce aux technologies mobiles, aux données, à l'intelligence artificielle et aux plateformes numériques, elles contribuent à réduire les barrières d'accès aux services financiers, notamment pour les populations et les entreprises éloignées des circuits financiers traditionnels.

Des progrès importants, mais des défis persistants

La Côte d'Ivoire a déjà enregistré des avancées significatives en matière d'inclusion financière. Selon les données de la Bceao citées lors de l'atelier, le nombre de points de services de monnaie électronique est passé de 574 en 2019 à 1 325 en 2024. Sur la même période, le taux d'utilisation des services de monnaie électronique est passé de 61 % à 84,2 %, tandis que le taux de bancarisation stricte progressait de 19,1 % à 33,6 %.

En intégrant les comptes détenus auprès des institutions de microfinance, le taux de bancarisation au sens élargi atteint 46,2 % en 2024, contre 30,8 % en 2019. Le taux d'inclusion financière est, quant à lui, passé de 41 % en 2017 à 58 % en 2024, selon les données de la Banque mondiale citées dans le discours ministériel. Malgré ces progrès, les pouvoirs publics estiment que le potentiel des FinTech reste encore largement sous-exploité.

Les solutions proposées demeurent principalement concentrées sur les paiements et les transferts d'argent. L'enjeu est désormais de diversifier l'offre pour répondre à des besoins encore insuffisamment couverts. Le secteur doit également relever plusieurs défis : accès au financement, renforcement des capacités techniques et managériales, accompagnement à la mise en conformité réglementaire, accès aux infrastructures et développement des compétences.

Pour le gouvernement, la pérennité de l'écosystème ne peut donc reposer sur la seule capacité d'innovation des entreprises. Elle suppose également un environnement favorable et une collaboration étroite entre acteurs publics et privés.

Un projet intégré au Paca-CI

Le projet d'accompagnement du secteur des FinTech s'inscrit dans le Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne (Paca-CI), avec le soutien de la Banque africaine de développement (Bad).

Son ambition est de renforcer les capacités techniques et managériales des FinTech, de favoriser l'émergence de solutions financières innovantes et adaptées aux besoins des populations et, à terme, de consolider l'écosystème national. Coordonnateur du Paca-CI, N'da Mougo Komenan a replacé cette initiative dans une ambition plus large.

Pour lui, l'inclusion financière constitue un levier essentiel de transformation économique, car une économie ne peut pleinement se développer si une partie importante de sa population et de ses acteurs économiques reste en dehors du circuit financier. L'objectif est donc de permettre au plus grand nombre d'épargner, d'effectuer des transactions, d'accéder à des services financiers adaptés et surtout d'obtenir des financements pour développer des activités économiques.

Cette orientation rejoint les priorités du Pnd 2026-2030, qui fait de la transformation numérique, du développement du secteur privé et de l'inclusion financière des leviers de transformation économique. Doté d'un financement de 10 milliards d'unités de compte, le Paca-CI repose sur une approche globale de l'amélioration du climat des affaires.

Il intervient notamment dans la facilitation de l'investissement, l'amélioration de l'environnement des entreprises, l'accès au financement, la digitalisation des Pme, l'accès au marché et le développement de l'entrepreneuriat. Le programme compte 32 projets.

Trois projets de l'Apif contribuent directement à l'objectif d'inclusion financière. Ils portent notamment sur la transformation digitale, l'éducation financière numérique et l'accompagnement du secteur des FinTech. Ces trois interventions représentent un engagement de près de 900 000 unités de compte. Au-delà du développement d'un secteur technologique, l'enjeu est désormais de mettre l'innovation financière au service de l'économie réelle.

Les pouvoirs publics attendent ainsi du projet qu'il fasse émerger des solutions concrètes, accessibles et adaptées aux populations encore éloignées du système financier. La mission entre désormais dans sa phase opérationnelle. Le cabinet retenu, le Bureau d'études de développement électronique et technologique, doit présenter sa méthodologie et son chronogramme d'intervention.

L'objectif affiché est de faire franchir aux FinTech ivoiriennes un nouveau cap : passer d'un rôle principalement centré sur les paiements à celui d'acteurs à part entière du financement, de l'innovation et de l'inclusion économique.