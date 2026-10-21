Cote d'Ivoire: Nutrition - Près de 79 % des enfants ne bénéficient pas d'une alimentation diversifiée au pays, déplore l'Unicef

La représentante adjointe de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Mariana Stirbu, a indiqué que le pays dispose déjà d'acquis importants, notamment grâce au Child Nutrition Fund, qui offre une opportunité d'accélérer les investissements en faveur de la nutrition des femmes et des enfants. « Cependant, les défis restent considérables : près de 79 % des enfants ne bénéficient pas d'une alimentation diversifiée et 39,2 % consomment des aliments malsains, notamment en milieu urbain », a déploré l'adjointe de Jean-François Basse.

Ces propos ont été tenus à l'ouverture de l'atelier national de co-création et d'adaptation au contexte ivoirien de la campagne régionale « Une cuillerée de plus », organisé les 20 et 21 octobre 2026, à Abidjan, par le Bureau de la coordination du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition (Bc-Conanut), en collaboration avec l'Unicef.

En Côte d'Ivoire, la situation nutritionnelle des jeunes enfants demeure préoccupante. Seuls quatre enfants sur dix âgés de 6 à 23 mois consomment au moins cinq des huit groupes d'aliments recommandés. Mais, la majorité d'entre eux ne bénéficie pas d'une alimentation suffisamment diversifiée pour couvrir l'ensemble de ses besoins nutritionnels et favoriser sa croissance ainsi que son développement cognitif.

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Selon Mariana Stirbu, cet atelier constitue une occasion importante de conjuguer les efforts autour du troisième pilier de First Foods Africa, qui consiste à stimuler la demande en aliments sains, nutritifs, accessibles et abordables.

Ce pilier est essentiel, car l'amélioration de l'alimentation des jeunes enfants suppose non seulement d'améliorer l'offre et l'accès aux aliments nutritifs, mais aussi de mieux comprendre les facteurs qui influencent les choix des familles et de communiquer autrement afin d'accompagner durablement l'évolution des pratiques. « La période de 6 à 23 mois est décisive pour la croissance, le développement et l'avenir de l'enfant. Pourtant, trop d'enfants ne bénéficient pas encore d'une alimentation suffisamment diversifiée », a insisté Mariana Stirbu.

Selon elle, la campagne va au-delà de la transmission d'informations nutritionnelles. Elle vise à rendre les aliments locaux nutritifs plus désirables, accessibles et faciles à intégrer dans les repas des jeunes enfants, en complément des actions menées sur les chaînes de valeur locales, l'environnement alimentaire et les politiques favorables à la nutrition.

« L'objectif de ces deux journées est de construire ensemble la campagne "Une cuillerée de plus". À partir des informations régionales et des recherches menées à Gonzagueville, Soubré et Boundiali, nous devons façonner une campagne dans laquelle les familles ivoiriennes se reconnaîtront, à laquelle elles feront confiance et qui les incitera à agir », a déclaré la représentante adjointe de l'Unicef en Côte d'Ivoire.

Elle a exhorté les participants à examiner les réalités et les parcours alimentaires des familles, les profils des personnes qui prennent soin des enfants, les aliments prioritaires ainsi que les obstacles à leur consommation. Elle les a également invités à adapter les messages, les supports et les canaux de communication aux différents contextes ivoiriens.

« À l'issue de cet atelier, nous devons disposer de choix clairs sur les aliments prioritaires, les publics, les messages, les canaux et les formats de la campagne. L'Unicef réaffirme son engagement aux côtés du Bc-Conanut et de ses partenaires pour transformer cette réflexion collective en solutions concrètes et en résultats à grande échelle pour les enfants », a-t-elle assuré.

Enfin, Mariana Stirbu a exhorté les participants à faire de cet atelier un véritable espace de créativité, d'écoute et de co-construction, afin que « Une cuillerée de plus » devienne un puissant levier de changement pour l'alimentation et l'avenir des enfants en Côte d'Ivoire.