Cote d'Ivoire: Grand-Béréby/Aire marine protégée - Le Comité de gestion locale pose les bases de sa gouvernance

La salle de mariage de la mairie de Grand-Béréby a accueilli, le 15 octobre, la session inaugurale du Cgl.

Créée par décret en juillet 2022, l'Aire marine protégée (Amp) de Grand-Béréby s'étend sur 272 375 hectares, du fleuve Ninja, à Kablaké-Wapo, jusqu'à la lagune Petit-Digboué, à Ménolé. Elle est administrée depuis 2025 par l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), qui a pour mission de préserver la diversité biologique de cet espace, de protéger son écosystème marin et d'en faire un levier de développement économique et social pour les communautés riveraines.

C'est dans cette même dynamique qu'a été mis en place, en septembre 2026, un Comité de gestion locale (Cgl), un organe consultatif appelé à donner son avis sur toutes les questions d'ordre technique, culturel et budgétaire liées à la gouvernance de l'Amp.

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La première session statutaire de ce comité a eu lieu, le jeudi 15 octobre 2026, à la salle des mariages de la mairie de Grand-Béréby. La rencontre, organisée avec l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers la Giz/Gfa et présidée par Djibril Traoré, secrétaire général de préfecture de San Pedro, avait pour objectif de poser les bases d'une gestion concertée et participative de la réserve marine.

Elle a réuni autour de l'Oipr toutes les parties prenantes, notamment les autorités locales, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, la société civile et les représentants des communautés locales.

L'autorité préfectorale a rappelé, dans son discours d'ouverture, que le Comité de gestion locale n'est pas une simple instance administrative, mais un espace commun de concertation, d'écoute et de responsabilité. Il a pour rôle d'amener l'État, les collectivités territoriales, l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), les services techniques, les partenaires, les acteurs économiques, la société civile, les pêcheurs, les mareyeuses et mareyeurs, la jeunesse ainsi que les communautés riveraines à partager une même vision pour l'avenir de l'Aire marine protégée (Amp) de Grand-Béréby.

« La tenue de cette première session nous permet d'installer officiellement le Cgl, de mieux comprendre nos attributions, de prendre connaissance du bilan des activités conduites depuis la prise en main de l'Amp par l'Oipr et de partager les principes généraux de gestion durable d'une aire marine protégée. Cette réunion vient également poser les fondations des travaux à venir, notamment l'examen du Plan d'aménagement et de gestion, du plan d'affaires, des plans d'opérations annuels budgétisées ainsi que des projets de conventions et de contrats de gestion de terroirs », a étayé Djibril Traoré.

Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de concilier la protection des écosystèmes avec les aspirations des populations en matière d'emploi, de sécurité alimentaire et d'amélioration des conditions de vie.