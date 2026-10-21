Cote d'Ivoire: Échanges académique, culturel... - La langue russe proposée dans des programmes de formation

Le Russe fait désormais partie des langues dispensées à l'École Supérieure d'Interprétariat et de Traduction (Esit). Le lancement officiel des cours a eu lieu le 21 octobre au sein de l'institution à Cocody-Angré 7e Tranche.

Présent à cette cérémonie, Alexey Saltykov, ambassadeur de la Fédération langue russe, en Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance au fondateur de l'établissement Julien Kouassi Djegba, ainsi qu'à toute la direction de l'école pour cette initiative. Pour lui, en ouvrant ses portes à la langue russe, il fait preuve d'une compréhension fine des dynamiques mondiales actuelles et des besoins réels du marché international de l'emploi. " Vous avez choisi les métiers de la traduction et de l'interprétariat, des professions nobles qui font de vous des artisans de la paix, des bâtisseurs de ponts entre les cultures et des acteurs incontournables des relations internationales. Aujourd'hui, en décidant d'apprendre le russe, vous élargissez considérablement vos horizons professionnels", a-t-il salué.

A l'en croire, le russe n'est pas seulement la langue de Pouchkine, de Tolstoï, de Dostoïevski ou de Tchaïĸoʙski. C'est l'une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies (Onu) et de nombreuses autres organisations internationales. C'est une langue de la science de pointe, de la technologie spatiale, de la cybersécurité et de la diplomatie mondiale.

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Rappelant que les relations bilatérales entre la Fédération de Russie et la Côte d'Ivoire connaissent un nouvel élan, fondé sur le respect mutuel et le principe « gagnant-gagnant. "Nos échanges économiques, culturels et académiques se développent rapidement. De ce fait, la demande en spécialistes ivoiriens de haut niveau, capables de maîtriser parfaitement le russe et le français pour des négociations politiques, commerciales ou techniques, est en constante augmentation. L'Ambassade de Russie accorde une importance capitale à ce projet. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir l'intégration de madame Marta Starsheva, enseignante hautement qualifiée de l'Université Pédagogique d'État de Iaroslavl (K. Oushinsky). Elle exercera ici dans le cadre du programme étatique enseignant russe à l'étranger", a-t-il confié.

Une formation intensive de niveau A1

Par ailleurs, a confié le diplomate, ce projet ouvre la voie à d'autres opportunités, notamment les bourses d'études octroyées chaque année par le gouvernement russe pour permettre aux meilleurs étudiants ivoiriens de parfaire leur formation directement dans les plus grandes universités de Russie. Au nom du fondateur de l'École, Nelly Flore Kouassi a fait savoir qu'en intégrant la langue russe à leur catalogue, l'établissement reste fidèle à cet héritage de grandeur et d'excellence.

Pour elle, le russe n'est pas seulement l'une des langues officielles des Nations unies, c'est la langue de la diplomatie, des sciences, de la littérature monumentale et de marchés économiques stratégiques.

Ainsi, permettre à leurs étudiants de la maîtriser, c'est leur offrir une clé unique pour décoder et influencer le monde moderne. Ce programme comprend une formation intensive de niveau A1 conçu pour développer les premières compétences de communication et acquérir un vocabulaire d'un minimum lexical de 780 unités. Selon Martial Koffi, Directrice du centre de développement des compétences linguistiques, il se fera en 102 heures au total. C'est comme 56 heures de cours en présentiel sur 7 semaines et 42 heures de travail personnel et 4 heures de préparation et d'évaluation finale au cours de la 8e semaine.