Cote d'Ivoire: ISTC-FM - Une nouvelle grille pour une radio-école plus proche de son public

La radio de l'Istc Polytechnique a lancé sa nouvelle grille de programmes le mardi 20 octobre 2026, afin de renforcer son audience et sa crédibilité. La cérémonie s'est tenue à l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) Polytechnique, en présence de représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) et de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, d'enseignants, d'étudiants et de partenaires.

Le directeur général de l'Istc, le professeur Toa Agnini Jules Évariste, a présenté ce lancement comme « un tournant majeur » pour la station. Il a indiqué que, face aux mutations rapides du numérique, une radio qui souhaite élargir son audience doit se « réinventer, innover dans ses formats et se rapprocher de ses auditeurs ».

Créée le 16 novembre 2009 en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), Istc-FM émet sur la fréquence 103,8 MHz. Cette radio de proximité, hébergée au sein d'un établissement de formation, avait initialement pour ligne éditoriale la population et le développement, avec une place accordée aux 17 Objectifs de développement durable (Odd) et à la musique.

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La nouvelle grille repose sur deux piliers : la communication pour le développement et l'éducation de la population à son propre développement.

Elle s'articule autour de sept axes : la liberté de l'information et le développement des médias ; l'éducation aux médias et à l'information ; la formation académique et la vie estudiantine ; la communication pour le développement ; la jeunesse, la société et les médias ; le numérique et la transformation digitale ; ainsi que les métiers de la communication et la musique.

Pour l'animation des émissions, la radio mobilisera, en plus de ses équipes permanentes, des enseignants, des étudiants et des diplômés, des professionnels du secteur, des créateurs de contenus ainsi que des représentants du système des Nations unies. Les formats proposés iront des magazines, des débats et des tables rondes aux flashs d'information, aux chroniques et aux capsules thématiques.

Le professeur Toa a également insisté sur l'importance du numérique, soulignant que la radio doit désormais dépasser le cadre de la FM en prolongeant ses émissions sur le web et les réseaux sociaux. Cette évolution s'appuiera sur un projet d'équipement soumis à des partenaires. Istc-FM demeure ainsi un laboratoire pratique pour les étudiants en journalisme et en communication.

Fidèle à son slogan, « La radio qui informe, forme et transforme », la station a conclu la cérémonie par un appel : « Restons à l'écoute, donnons de la voix ! »