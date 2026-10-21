Algérie: L'ambassadeur du Zimbabwe en Algérie salue l'excellence des relations entre les deux pays

ORAN — L'ambassadeur de la République du Zimbabwe en Algérie, M. Fuzumozhi Ntonga, a salué mercredi à Oran les relations bilatérales entre l'Algérie et son pays, qu'il a qualifiées d'"excellentes" et qui reposent sur des bases solides, forgées au cours de leur lutte commune pour la libération et l'indépendance.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la 23? édition du Salon international de l'immobilier, du bâtiment et de la céramique "Batiwest 2026", M. Ntonga a indiqué que "les deux pays partagent des points de vue convergents sur de nombreuses questions régionales, continentales et internationales".

Il a également souligné l'attachement des deux pays aux principes du droit des peuples à l'autodétermination, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et de l'égalité souveraine entre les Etats, ainsi qu'aux autres principes fondamentaux régissant les relations internationales. L'ambassadeur a ajouté que l'Algérie et le Zimbabwe réaffirment leur soutien indéfectible aux causes justes, notamment les causes palestinienne et sahraouie.

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Par ailleurs, l'ambassadeur de la République du Zimbabwe en Algérie a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour l'invitation de son pays à participer à ce rendez-vous économique annuel en qualité d'invité d'honneur.

Il a indiqué que cette participation "reflète la profondeur du partenariat et de la coopération dans le domaine du développement économique, à l'image des relations privilégiées unissant les deux pays amis".

La 23e édition du Salon international de l'immobilier, du bâtiment et de la céramique "Batiwest-2026" , qui se déroule sur cinq jours au Centre des conventions "Mohamed-Benahmed" d'Oran, enregistre la participation d'environ 70 exposants nationaux et étrangers.