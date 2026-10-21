Algérie: Présentation de l'étude du projet de ligne ferroviaire El-Bayadh - Djelfa

El-Bayadh — L'étude du projet de ligne ferroviaire reliant la wilaya d'El-Bayadh à celle de Djelfa a été présentée lors d'une réunion présidée par le wali d'El-Bayadh, Nourredine Belaribi, dans le cadre du suivi des grands projets d'infrastructures et du renforcement du développement économique et social de la région, indique un communiqué des services de la wilaya.

Selon la même source, cette réunion, tenue au siège de la wilaya, s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), du secrétaire général de la wilaya, du chef de daïra d'El-Bayadh, du président de l'Assemblée populaire communale (APC), ainsi que des membres de l'exécutif de wilaya et des représentants des différents services techniques et organismes concernés.

Lors de cette rencontre, les représentants de l'Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) ont présenté un exposé sur les caractéristiques techniques du projet. D'une longueur totale de 265,528 km, la ligne reliera la gare d'El-Bayadh, actuellement en cours de réalisation dans le cadre du projet de ligne ferroviaire Mecheria - El-Bayadh, à la gare d'Aïn Oussara, dans la

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wilaya de Djelfa, en passant par les régions d'Aflou et de Laghouat.

La ligne est conçue comme une voie ferrée unique, avec des ouvrages d'art permettant d'envisager son passage à une double voie à l'avenir. Elle sera destinée au transport de voyageurs et de marchandises, avec une vitesse pouvant atteindre 220 km/h pour les trains de voyageurs et 100 km/h pour les trains de marchandises.

Le projet prévoit une voie ferrée à écartement standard international de 1435 mm, des traverses en béton armé précontraint, un système de traction diesel-électrique et une charge maximale à l'essieu de 22,5 tonnes.

Le tracé traverse trois wilayas. Dans la wilaya d'El-Bayadh, il s'étend sur 92 km, soit 34,70 % de la longueur totale. Cette partie comprend la gare d'El-Bayadh, un point d'arrêt au niveau de l'aéroport et la gare de Boualem.

Dans la wilaya de Laghouat, la ligne s'étend sur 93,6 km, soit 35,30 % du tracé total. Elle comprend le point d'arrêt de Bouzertala, ainsi que les gares de Brida et d'Aflou.

Dans la wilaya de Djelfa, le tracé s'étend sur 79,4 km, soit 30 % de la longueur totale. Il comprend les gares d'El-Idrissia et de Douis, jusqu'au point de raccordement final à la gare d'Aïn Oussara, réalisée dans le cadre du projet de ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat.

A cette occasion, le wali a souligné l'importance stratégique de ce projet structurant pour le désenclavement de la région, la facilitation des déplacements des personnes et le transport des marchandises. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination sur le terrain entre le bureau d'études, l'ANESRIF et les différents services et secteurs concernés.

Dans ce contexte, il a donné des instructions visant à présenter à nouveau l'étude du projet après la levée de l'ensemble des réserves formulées,

notamment celles relatives à la prise en compte des plans d'occupation des sols (POS) de la commune d'El-Bayadh et du nouveau pôle urbain.

Il a également insisté sur la nécessité de prendre en compte les études techniques relatives à la protection de l'aéroport et de la ville d'El-Bayadh contre les risques d'inondation liés aux eaux pluviales, a-t-on indiqué de même source.