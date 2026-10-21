Algérie: Elaboration d'une base de données unifiée pour le suivi des prix et la régulation du marché

Alger — Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national oeuvre à l'élaboration d'une base de données numérique unifiée destinée au suivi des prix et à la mise à disposition d'indicateurs fiables, permettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant et régulier du marché national, a indiqué mercredi un responsable du ministère.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le directeur central au ministère, Noureddine Haridi, a précisé que cette nouvelle base de données permettra de détecter précocement les hausses inhabituelles des prix et de fournir des indicateurs facilitant une prise de décision rapide et efficace, à travers le renforcement des opérations de contrôle et l'injection de quantités supplémentaires de produits le cas échéant.

Elle permettra également de déterminer si les perturbations de l'approvisionnement concernent une wilaya donnée ou s'étendent à d'autres wilayas, a-t-il ajouté.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

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données lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, portant sur la coordination entre le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national et le Haut-commissariat à la numérisation, en vue de mettre en place une base de données numériques permettant un suivi rapide et efficace des prix et faisant office de mécanisme d'alerte pour permettre aux services concernés d'intervenir en temps opportun.

Dans ce contexte, le responsable a expliqué que cette base reposera sur l'interopérabilité entre les différentes plateformes relevant du ministère, ainsi que sur l'analyse proactive des données, afin de permettre d'anticiper les mesures nécessaires, de renforcer le contrôle du marché et de consolider la transparence.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale prévoyant des mécanismes proactifs de contrôle des stocks et de suivi des espaces commerciaux, afin de prévenir les hausses anarchiques et injustifiées des prix et de garantir un approvisionnement suffisant et régulier du marché national en produits de consommation.

Cette mesure participe également des efforts déployés par les pouvoirs publics pour assurer la stabilité du marché national, réguler les prix et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, en garantissant la disponibilité des produits de consommation à des prix raisonnables.