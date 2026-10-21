Algérie: Le groupe Saidal exporte un lot de médicaments vers Djibouti

Alger — Le groupe Saidal a procédé, mercredi, à l'exportation d'un lot de médicaments à destination de la République de Djibouti, comprenant plusieurs classes thérapeutiques, notamment des antibiotiques, des antalgiques, ainsi que des médicaments destinés au traitement des maladies cardiaques et du diabète, indique un communiqué du groupe public.

Cette cargaison constitue le premier lot d'une importante commande passée par la République de Djibouti, une démarche qui "reflète la confiance dans la qualité des médicaments fabriqués au sein des unités de Saidal et ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de la coopération dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et l'approvisionnement des marchés africains en médicaments", ajoute-t-on de même source.

Dans une déclaration à la presse, le DG du groupe Saidal, Younes Bouarara, a mis en exergue le programme d'exportation "important et ambitieux" de l'entreprise publique, indiquant que plusieurs pays africains ont récemment passé des commandes et manifesté leur intérêt pour le produit pharmaceutique national, notamment la Mauritanie, la Tanzanie et le Bénin.

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Cette opération s'inscrit également dans le cadre de "la mise en oeuvre de la stratégie de l'Etat visant à diversifier les exportations hors hydrocarbures, ainsi que de la concrétisation des orientations du ministère de l'Industrie pharmaceutique tendant à renforcer la présence des médicaments algériens sur le marché africain, de manière à consolider la position de l'industrie pharmaceutique nationale et à accroître la compétitivité du produit algérien", souligne le communiqué.

Elle traduit, en outre, l'engagement du groupe Saidal à poursuivre l'expansion de ses activités d'exportation et à conforter sa position d'acteur majeur de l'industrie pharmaceutique à l'échelle continentale, par le développement de partenariats et l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération, conclut la même source.