Algérie: Le pays poste et la CACI signent une convention-cadre pour fournir des solutions financières et numériques au profit des opérateurs

21 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Une convention-cadre de partenariat entre Algérie poste et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a été signée, mercredi, dans le but de répondre aux préoccupations des opérateurs économiques, à travers la mise à disposition de solutions financières et numériques contribuant à faciliter leurs transactions quotidiennes et à développer leurs activités économiques, indique un communiqué conjoint des deux instances.

En vertu de cette convention, les deux parties aspirent à renforcer l'inclusion financière et à rapprocher les services postaux, financiers et numériques entre opérateurs économiques, en leur permettant d'accéder à un éventail de solutions et de services innovants, à l'instar du service "CCP Business Cashless", ce qui renforce la généralisation de l'utilisation des moyens de e-paiement et contribue à leur intégration au sein du système financier numérique, ajoute le communiqué conjoint.

Le partenariat prévoit aussi l'organisation de rencontres de sensibilisation et de formation, et à faire connaitre les différents services disponibles, en sus de lancer des initiatives conjointes pour accompagner les artisans et opérateurs économiques et à satisfaire leurs besoins, l'objectif étant de renforcer l'environnement d'affaires et d'appuyer la compétitivité des entreprises.

La CACI affirme, à travers ce partenariat, son engagement "à poursuivre le travail avec les différentes entreprises et instances nationales pour développer les services fournis aux opérateurs économiques, à encourager l'innovation et la transition numérique et à ancrer la culture de paiement électronique au service du développement économique national".

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