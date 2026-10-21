Algérie: Une étape vers la consolidation de la sécurité pharmaceutique

Alger — L'adoption de la première liste nationale des médicaments essentiels en Algérie constitue une étape importante visant à renforcer la politique pharmaceutique nationale et à consolider la sécurité pharmaceutique, en tant qu'outil de référence stratégique permettant de définir les priorités thérapeutiques et d'orienter les efforts destinés à garantir la disponibilité des médicaments nécessaires pour répondre aux besoins des citoyens, indique mercredi un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique.

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat visant à développer le système national de santé et à renforcer la complémentarité entre les différents intervenants dans le secteur, au service d'une politique pharmaceutique efficace et durable, répondant aux besoins des patients tout en garantissant la disponibilité des médicaments, précise le communiqué.

Cette liste a été élaborée par un comité d'experts multidisciplinaire chargé d'émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels, présidé par Pr Amar Tebaibia, en tant que représentant du ministre du secteur.

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Ce comité compte 21 membres représentant plusieurs secteurs ministériels, dont l'Industrie pharmaceutique, la Défense nationale, l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, la Santé, le Travail, l'Emploi et la Sécurité sociale, ainsi que de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), de l'Institut Pasteur d'Algérie et du Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance (CNPM). Il regroupe également des experts et spécialistes en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire.

Le travail du comité, réalisé suivant une méthodologie scientifique basée sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tout en tenant compte des spécificités du système de santé algérien et des besoins thérapeutiques de la population, a abouti à "l'élaboration d'une liste comprenant 424 substances médicamenteuses, réparties sur 22 classes thérapeutiques, soit 1.066 produits pharmaceutiques, reflétant ainsi l'importance de ce travail dans l'identification des médicaments prioritaires dans le système de santé national".

Le travail de ce comité ne se limite pas uniquement à l'élaboration de la liste nationale des médicaments essentiels, mais inclut également des réunions périodiques pour son actualisation et sa modification le cas échéant.

Cette liste constitue un outil de référence pour appuyer la planification stratégique des besoins en médicaments, rationaliser l'utilisation des ressources et améliorer l'orientation de la production et de l'importation en fonction des priorités sanitaires, de manière à renforcer la sécurité pharmaceutique et à garantir la continuité de la disponibilité des médicaments essentiels.