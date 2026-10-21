Algérie: Conférence à la capitale à l'occasion du 70e anniversaire du détournement de l'avion des cinq chefs historiques de la glorieuse Révolution de libération

Alger — Une conférence a été organisée, mercredi à Alger, à l'occasion du 70e anniversaire du détournement de l'avion des cinq chefs historiques de la glorieuse Révolution de libération, au cours de laquelle les intervenants ont souligné que cette opération avait contribué à faire connaître la justesse de la cause algérienne à l'échelle internationale.

Lors de cette conférence, organisée par l'Association "Machaâl Echahid", en coordination avec le quotidien "El Moudjahid", sous le thème "Le détournement de l'avion, un crime contre les cinq chefs et un complot contre la Révolution algérienne", la lumière a été projetée sur les circonstances historiques et politiques entourant ce détournement, qualifié de premier acte de piraterie aérienne au monde.

A cet égard, le chercheur et enseignant universitaire, Ahmed Adimi, a estimé que le détournement de l'appareil transportant les cinq chefs de la Révolution de libération, le 22 octobre 1956, constituait "un précédent dangereux dans l'histoire de l'aviation civile", soulignant qu'en déroutant un avion appartenant à un Etat tiers et en retenant ses passagers, la France coloniale a été "la première à pratiquer la piraterie aérienne, au mépris du droit international et de la souveraineté des Etats".

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Il a, par ailleurs, relevé que les autorités coloniales françaises pensaient que l'arrestation des cinq chefs conduirait à "l'anéantissement de la Révolution de libération", mais que ce plan a lamentablement échoué, la Révolution étant "profondément enracinée au sein du peuple algérien et nullement tributaire de personnes ou de directions particulières".

Cette opération avait produit des effets à l'opposé des attentes du colonialisme français, en renforçant l'attachement du peuple algérien à sa Révolution et en contribuant à attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la légitimité de sa cause, outre l'élargissement de la solidarité populaire mondiale, alors même que "le retentissement de la Révolution algérienne dépassait les frontières de la région pour rayonner à travers le monde et s'imposer comme le symbole de la lutte des peuples pour la liberté et l'indépendance".

Les chefs de la Révolution Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Khider et Mustapha Lacheraf étaient la cible du détournement de l'avion survenu le 22 octobre 1956.