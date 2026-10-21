Togo: Un nouveau visage pour le duty free de l'aéroport de la capitale

21 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

La Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) engage la modernisation des espaces duty free de l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma (AIGE).

Le gestionnaire entend renforcer l'attractivité de la plateforme. Tout est basé sur le choix et les prix qui doivent être attractifs.

Dans un contexte de forte concurrence entre les hubs de la sous-région, les boutiques hors taxe sont devenues d'importants zones de chalandises, en particulier pour les passagers en correspondance. Lomé est un important acteur de transit avec la présence de la compagnie régionale Asky.

La SALT prévoit donc une offre plus diversifiée, des espaces mieux aménagés et des services plus adaptés aux attentes des voyageurs.

Le projet doit générer des retombées durables pour l'économie et l'emploi.

Consciente des changements que cette transformation implique pour les exploitants actuels, qui ont contribué pendant des années à l'animation commerciale de l'aéroport, la SALT assure vouloir mener le projet dans la concertation et le dialogue.

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