Maroc: Sahara marocain - Le Conseil de sécurité face à l'après-résolution 2797, le plan d'autonomie au centre des enjeux

Dossier du Sahara marocain s'apprête à franchir une nouvelle étape diplomatique au Conseil de sécurité des Nations unies. Au cours du mois d'octobre, les membres du Conseil doivent tenir des consultations à huis clos consacrées au rapport annuel du secrétaire général de l'ONU sur l'évolution de la question du Sahara, avant de se prononcer sur le renouvellement du mandat de la MINURSO, qui arrive à échéance le 31 octobre 2026.

Inscrite au programme de travail du Conseil, cette échéance constitue un rendez-vous important pour évaluer les perspectives du processus politique et les conditions dans lesquelles la mission onusienne poursuivra son mandat. Les discussions devraient s'appuyer sur deux exposés : celui d'Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara et chef de la MINURSO, ainsi que celui de Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara, qui présenteront les dernières évolutions politiques et sécuritaires liées au dossier.

Au-delà du renouvellement technique du mandat de la mission, cette séquence diplomatique intervient dans un contexte marqué par les interrogations sur l'avenir du processus politique, les résultats des démarches de médiation et les perspectives d'application de la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025.

Pour Abdelhadi Mezrari, journaliste et chercheur en relations internationales et en affaires stratégiques, l'adoption de la résolution 2797 a constitué une évolution déterminante dans le traitement du différend autour du Sahara marocain. Selon son analyse, ce texte a consacré l'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Royaume, comme base de négociation en vue d'un règlement définitif impliquant les parties concernées, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et les pantins du polisario.

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L'analyste inscrit cette évolution dans une dynamique diplomatique plus large, marquée par le repositionnement de plusieurs pays influents sur la question du Sahara. Il cite notamment les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et l'Espagne, ainsi que de nombreux autres Etats ayant exprimé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie ou à une solution politique fondée sur celle-ci.

Un an après l'adoption de la résolution, Abdelhadi Mezrari relève toutefois un décalage entre l'acceptation affichée du texte par les parties et les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre. Il affirme que l'Algérie et le polisario multiplient les manoeuvres visant à entraver sa mise en oeuvre.

Cette lecture place la question de l'application effective de la résolution au coeur des discussions actuelles. Pour le Maroc, l'enjeu diplomatique consiste à faire progresser un cadre de négociation désormais clairement identifié, afin de transformer les orientations politiques du Conseil de sécurité en avancées concrètes vers un règlement durable.

La résolution 2797 avait prorogé le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026 et réaffirmé le soutien du Conseil de sécurité aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour faciliter les négociations sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. L'objectif demeure celui d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux paramètres définis par les Nations unies.

Cette orientation confirme la place centrale du plan proposé par Rabat dans les efforts de règlement du différend. Défendue par la diplomatie marocaine comme une voie de compromis politique dans le cadre de la souveraineté nationale, l'initiative d'autonomie constitue désormais un élément structurant des discussions internationales sur l'avenir du Sahara.

Vers une évolution du mandat de la MINURSO ?

L'une des questions majeures soulevées à l'approche du prochain vote concerne l'avenir de la MINURSO. Deux scénarios principaux sont envisagés : un renouvellement d'un an sans modification substantielle de ses attributions, afin de laisser davantage de temps au processus politique, ou une prorogation plus courte, de l'ordre de six mois, destinée à permettre une nouvelle évaluation de l'état des négociations et des perspectives de la mission.

Abdelhadi Mezrari avance, pour sa part, une hypothèse plus large. Selon lui, les discussions en cours au Conseil de sécurité pourraient porter prioritairement sur les facteurs qui entravent l'application de la résolution 2797 et sur la mise en place éventuelle de mécanismes permettant d'en accélérer la concrétisation.

«Des consultations sont actuellement en cours au sein du Conseil de sécurité. Je pense que l'attention se concentre sur les obstacles qui entravent la mise en oeuvre de la résolution 2797. Nous nous dirigeons sans doute vers l'adoption d'une nouvelle résolution destinée à lever les blocages qui entravent son application, notamment en mettant en place un nouveau mécanisme de mise en oeuvre, qui pourrait conduire à la fin de la présence de la MINURSO ou à une redéfinition de ses fonctions», a-t-il souligné dans une déclaration à Libé.

Dans son analyse, Abdelhadi Mezrari accorde une attention particulière au rôle des Etats-Unis, qui assurent la fonction de rédacteur du projet de résolution sur ce dossier au Conseil de sécurité. Il souligne que Washington travaille sur les modalités susceptibles de favoriser l'application du texte, tout en prenant en considération d'autres dimensions du dossier, notamment la situation humanitaire dans les camps de Tindouf.

Le prochain vote du Conseil de sécurité sera donc suivi avec attention, tant pour la durée du renouvellement de la MINURSO que pour les orientations politiques susceptibles d'accompagner la nouvelle résolution. Les conclusions de l'examen stratégique demandé par le texte de 2025 pourraient également éclairer les choix des Nations unies sur l'avenir de la mission et sur les moyens de faire progresser les négociations.

Un an après l'adoption de la résolution 2797, la question centrale est désormais celle du passage des orientations diplomatiques à leur mise en oeuvre. Pour Abdelhadi Mezrari, cette étape pourrait ouvrir la voie à une révision des mécanismes d'application du texte et à une réflexion sur les fonctions futures de la MINURSO.

Pour le Maroc, l'enjeu est de consolider la dynamique diplomatique autour de l'initiative d'autonomie et de favoriser l'émergence d'une solution politique définitive. Si les obstacles demeurent, le prochain rendez-vous au Conseil de sécurité offrira une nouvelle occasion d'évaluer les perspectives du processus et les moyens de rapprocher les positions, dans l'objectif d'un règlement durable du différend et d'une stabilité renforcée dans la région.