Maroc: Le pays en marche, un progrès à partager

Lundi, devant les deux Chambres du Parlement réunies en séance plénière, la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a exposé les principaux engagements de son équipe pour la période 2026-2031. Conçu comme un contrat politique et institutionnel, ce programme se réclame de la confiance Royale et du choix exprimé par les citoyens lors des élections législatives. Il érige la jeunesse en priorité de l'action publique et maintient le Sahara au premier rang des causes nationales. Les mesures annoncées en matière de logement, de retraites et de santé suscitent, pour leur part, une attention toute particulière.

En faisant de la confiance institutionnelle, de la justice sociale et du développement territorial ses trois priorités, l'exécutif entend accélérer la transformation du Royaume. Cette ambition s'inscrit dans le prolongement des grands chantiers nationaux et nourrit l'espoir d'un progrès plus équilibré, plus inclusif et plus sensible dans la vie quotidienne.

Certains programmes gouvernementaux se bornent à aligner des engagements ; d'autres s'attachent à dessiner une perspective. La feuille de route dévoilée lundi relève sans conteste de la seconde catégorie. En privilégiant l'Etat de droit, la confiance institutionnelle, les droits humains et la réduction des inégalités territoriales, le gouvernement entend rapprocher l'action publique des attentes des citoyens. Cette orientation accompagne la profonde mutation économique et infrastructurelle du pays, dans l'espoir d'en faire le moteur d'un progrès véritablement partagé.

Restaurer la confiance, consolider l'Etat de droit

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La confiance constitue, de ce point de vue, un enjeu politique central. Elle ne se décrète pas : elle se bâtit dans la durée, grâce à des institutions accessibles, à une justice proche des justiciables, à un dialogue constructif et à une participation qui excède les rendez-vous électoraux. La modernisation de la justice, la sécurité juridique et la protection des droits et libertés doivent affermir les assises institutionnelles du développement. La réussite d'une nation tient autant à la solidité de ses institutions et à la confiance qu'elles inspirent qu'à l'ampleur de ses investissements et de ses infrastructures.

Elargir les chances, mieux partager le progrès

La volonté de renforcer l'égalité des chances et l'autonomie économique des femmes procède de la même logique. Emploi décent, indépendance financière, lutte contre les violences, représentation accrue dans les cercles de décision : autant de leviers propres à amplifier leur contribution à la dynamique nationale. L'attention portée aux populations rurales et vulnérables rappelle, de surcroît, qu'un progrès inégalement réparti demeure inachevé. La modernisation ne prend tout son sens que lorsqu'elle élargit les horizons de celles et ceux qui en ont le moins bénéficié. La jeunesse, que le programme place au centre de ses préoccupations, attend moins des discours que des perspectives : une formation qui débouche sur un emploi, une première chance, la faculté de demeurer sur son territoire sans renoncer à ses ambitions.

Les territoires au coeur du changement

Le développement territorial constitue néanmoins l'un des axes les plus structurants du programme. A compter de 2027, le gouvernement prévoit de porter à douze milliards de dirhams au moins les transferts financiers aux régions, afin d'accroître la capacité d'action des collectivités. La poursuite des contrats-programmes entre l'Etat et les régions, assortis d'objectifs en matière d'emploi, d'investissement et de résorption des disparités, doit mieux articuler les priorités nationales avec les réalités locales.

Cette orientation repose sur une conviction : le développement ne saurait se concentrer dans les seules grandes villes. Il doit aussi ouvrir des perspectives dans les campagnes, améliorer les services publics, soutenir l'économie locale et permettre aux jeunes de construire leur avenir là où ils ont grandi. La régionalisation avancée et la déconcentration administrative ne porteront leurs fruits que si elles rapprochent la décision du citoyen et dotent les acteurs locaux des moyens d'agir efficacement.

La nouvelle génération de programmes intégrés de développement territorial pourrait y jouer un rôle décisif. En faisant primer les résultats concrets pour les citoyens, elle promet une action mieux coordonnée et mieux adaptée aux réalités du terrain. Encore faut-il convertir les moyens annoncés en projets réalisables, clarifier les responsabilités et rendre les avancées mesurables. Son intérêt tient précisément à l'alliance d'une vision nationale et d'une action de proximité.

Transformer l'ambition en résultats

Pour relever ce défi, le Maroc dispose d'atouts solides. Ses grands projets d'infrastructure, ses investissements structurants, son attractivité économique et son rayonnement diplomatique attestent une volonté de préparer l'avenir et de conforter sa place sur la scène régionale comme internationale. Cette dynamique n'en sera que plus puissante si elle améliore concrètement les conditions de vie, élargit l'accès aux opportunités et renouvelle la confiance dans les institutions.

L'enjeu essentiel consiste donc à faire coïncider l'ambition nationale avec les besoins du quotidien. La croissance doit créer des emplois, les investissements stimuler l'activité et les infrastructures faciliter la vie. Le développement se mesure moins à la taille des réalisations qu'à leur aptitude à améliorer durablement l'existence des ménages, des retraités, des jeunes et des familles confrontées aux dépenses essentielles. La démocratie s'entretient par l'exigence que l'on manifeste envers ceux que l'on a élus.

Le cap annoncé repose sur trois exigences : raffermir la confiance dans les institutions, faire de la justice sociale une réalité tangible et donner aux territoires les moyens d'agir. Sa crédibilité dépendra moins du nombre d'engagements que de leur exécution, de leur financement et de leur effet mesurable sur l'emploi, la santé, le logement et les services publics.

Les chiffres à retenir

Quelques ordres de grandeur donnent la mesure de l'effort attendu. La loi de Finances 2026 prévoit 380 milliards de dirhams d'investissement public, dont 42,4 milliards pour la santé, soit 9,8 milliards de plus qu'en 2025. Elle programme également la construction ou le lancement de 44 centres hospitaliers, pour un coût estimé à près de 23 milliards de dirhams. Dans le même temps, le Haut-Commissariat au plan fait état d'un taux de chômage de 13,3%, rappelant que la création d'emplois demeure l'épreuve décisive de l'action publique.

Le verdict du quotidien

Ces moyens disent l'ampleur de l'ambition, mais ils ne sauraient suffire à eux seuls. Leur valeur se jugera à la célérité des réalisations, à leur répartition entre les territoires et à l'amélioration perceptible des conditions de vie.

Le dernier mot de ce programme s'écrira donc sur le terrain : dans un emploi décroché, un soin obtenu sans délai excessif, un logement accessible, un service public enfin à portée de main. C'est à cette échelle, celle du quotidien, que les milliards engagés deviendront, ou non, un progrès partagé.