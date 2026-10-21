Maroc: Qui capte la différence entre le champ et l'assiette ?

Au Maroc, l'accalmie de l'inflation ne suffit pas à alléger le panier des ménages lorsque les prix cessent d'augmenter aussitôt, les hausses accumulées continuent de peser sur les budgets et d'imposer des arbitrages alimentaires.

Une question mérite dès lors d'être éclaircie: comment se forme le prix entre ce que reçoit le producteur et ce que paie le consommateur?

L'écart entre le prix payé au producteur et celui acquitté par le consommateur ne révèle pas nécessairement un abus. Il couvre notamment les opérations de transport, de stockage, de conservation et de distribution, indispensables à l'approvisionnement des marchés.

Il convient toutefois de distinguer les coûts justifiés par ces prestations des commissions perçues sans service réel, des obstacles injustifiés à l'accès aux marchés et des pratiques qui favorisent les situations de rente.

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La protection du pouvoir d'achat passe donc par une plus grande transparence dans la formation des prix et le fonctionnement des circuits commerciaux, tout en assurant aux producteurs une rémunération équitable de leur travail.

Cette contribution propose la création d'un Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires, adapté aux réalités marocaines et articulé à un programme d'action sur cent jours.

L'ambition est concrète: documenter les écarts, orienter les contrôles, ouvrir les débouchés et publier des résultats vérifiables, pour que les gains obtenus bénéficient à ceux qui produisent comme à ceux qui consomment.

Une inflation faible ne rétablit pas automatiquement le pouvoir d'achat

Les données d'août 2026 montrent pourquoi les moyennes doivent être interprétées avec précision.

Selon le HCP, l'indice des prix à la consommation a diminué de 0,3% sur un an, mais augmenté de 0,8% par rapport à juillet. Sur un an, les prix alimentaires ont reculé de 3,9%, tandis que les prix non alimentaires ont progressé de 2,5%.

Sur le mois, les hausses atteignent 2,8% pour chacun des groupes poissons et fruits de mer et lait, fromage et oeufs, 2,2% pour les viandes et 1% pour les légumes. Les fruits diminuent de 1,9%.

Ces évolutions contrastées expliquent qu'un ménage peut subir des tensions malgré un indicateur global faible.

Dans son communiqué du 22 septembre 2026, Bank Al-Maghrib distingue une inflation moyenne de 0,3% sur les huit premiers mois d'une prévision de 0,7% pour l'année entière et de 1,5% pour 2027. Une prévision reste différente d'un résultat acquis.

Surtout, un ralentissement de l'inflation ne ramène pas les prix à leurs niveaux antérieurs. Le pouvoir d'achat dépend du revenu, des charges et du panier de chaque ménage. Il faut donc observer également les quantités achetées, les substitutions et les renoncements alimentaires.

Un observatoire pour rendre les prix et les marges vérifiables

L'observatoire proposé expliquerait la répartition du prix final entre production, collecte, transport, stockage, transformation et distribution. Son objectif serait de protéger le consommateur tout en favorisant une rémunération équitable du producteur.

Il distinguerait l'intermédiation utile des prélèvements sans prestation identifiable. Collecter, financer, conserver et transporter les marchandises représentent un coût réel. En revanche, les commissions fictives, les passages obligés injustifiés et les restrictions d'accès doivent être documentés et examinés.

L'organisme devrait bénéficier d'une autonomie technique, d'une équipe permanente et d'un financement public Identifier sa gouvernance associerait administrations, producteurs, professionnels, consommateurs et experts indépendants.

Les conflits d'intérêts devraient être déclarés et les opérateurs ne pourraient bloquer une publication.

Quatre moyens seraient indispensables: un accès juridiquement encadré aux données, un réseau territorial de collecte, des compétences statistiques et comptables, et des publications régulières présentant méthodes, résultats et limites. Les données individuelles seraient protégées, tandis que les analyses agrégées resteraient accessibles.

L'observatoire aurait une mission d'analyse et d'alerte; les investigations et sanctions relèveraient des autorités compétentes.

Il travaillerait avec les organismes existants, notamment le HCP, sans se substituer à la production de l'IPC officiel.

Tirer parti de l'expérience française et européenne

L'observatoire français montre l'intérêt de décomposer les prix et de distinguer marge brute et résultat net.

La première finance encore les salaires, l'énergie, les emballages, les loyers et d'autres charges. Elle ne peut être assimilée au bénéfice.

L'analyse doit aussi tenir compte des décalages: une hausse agricole peut être temporairement absorbée, puis répercutée lorsque les opérateurs reconstituent leurs marges.

Ces mécanismes doivent être testés au Maroc sur plusieurs périodes, avec les contrats et les comptes, plutôt que déduits d'une comparaison ponctuelle.

La coopération européenne apporte également des méthodes de suivi fréquent. Une étude publiée par la Banque de France exploite environ 63 millions de relevés en ligne effectués dans quatre pays entre avril 2022 et décembre 2024.

Le Maroc pourrait combiner collecte numérique et enquêtes de terrain pour couvrir ses circuits réels.

Les comparaisons doivent concerner des produits identiques, exprimés au kilogramme ou au litre, et tenir compte des promotions, de la saisonnalité et des changements de qualité.

Une dépense stable peut masquer une réduction des quantités ou un report contraint vers des produits moins chers.

Enfin, la fiabilité exige des informations représentatives; l'expérience française montre les limites d'une collecte volontaire insuffisante.

Les obligations de transmission nécessaires devraient être définies avec des garanties de confidentialité.

Les premiers résultats pourraient être provisoires, les marges nettes nécessitant une validation comptable plus longue.

Fruits et légumes : tracer les opérations et ouvrir les débouchés

Un premier panier comprendrait pommes de terre, tomates, oignons, carottes, agrumes et fruits de saison.

Le suivi relierait prix agricole, frais logistiques, pertes, commissions et prix de détail, à qualité comparable.

Chaque opération devrait être justifiée par des documents précisant vendeur, acheteur, quantité, produit et prix.

Les procédures seraient progressivement simplifiées pour les petits opérateurs, afin que la formalisation ne les exclue pas.

Les marchés de gros devraient afficher leurs frais et conditions d'accès. Les emplacements destinés aux coopératives seraient attribués selon des critères publics.

Les prélèvements irréguliers appelleraient une correction les commissions prévues par des textes mais économiquement contestables exigeraient une réforme.

Des ventes directes et contratsd'approvisionnement seraient expérimentés. Leur efficacité dépendrait du financement de campagne, du transport mutualisé et du stockage collectif.

Sans ces moyens, le producteur resterait dépendant de l'acheteur qui avance sa trésorerie.

Viandes, volailles et poisson : contrôler selon les réalités des filières

Pour la viande rouge, il faut rapprocher prix du bétail vivant, rendement en carcasse, frais d'abattage, transport et prix des différentes pièces.

Pour les volailles et les oeufs, l'analyse doit intégrer aliments composés, poussins, énergie et contrats entre éleveurs et entreprises intégrées.

Pour le poisson, la traçabilité doit commencer à la première vente et distinguer espèces, calibres, fraîcheur et conservation.

Les enchères, reventes et accès aux halles doivent être examinés. Les petits poissonniers doivent pouvoir utiliser les équipements frigorifiques à des conditions transparentes.

Les contrôles doivent rechercher les commissions sans service, les transactions artificielles, les restrictions injustifiées et les fraudes sur les quantités ou la qualité. Le stockage saisonnier utile doit être distingué des manipulations illicites établies.

Les aides à l'importation, aux intrants, au transport ou au stockage doivent être suivies jusqu'à leur destination.

Les bénéficiaires, volumes et engagements doivent être documentés pour vérifier leur contribution à l'approvisionnement et à la réduction des coûts.

Mobiliser la commande publique et respecter les compétences

Les cantines, hôpitaux et autres acheteurs publics peuvent soutenir des approvisionnements mieux organisés dans le cadre juridique applicable. Les contrats devraient préciser qualité, livraison, paiement et révision des prix à partir de références pertinentes, dans les deux sens.

Des lots accessibles aux petits fournisseurs et des exigences proportionnées favoriseraient leur participation. Les références publiées doivent éclairer les contrats et les analyses, sans devenir une consigne de prix uniformes entre concurrents.

La liberté des prix demeure le principe posé par la loi N° 104-12, sous réserve de ses exceptions. Une marge élevée ne suffit pas à caractériser une infraction. Les autorités doivent établir les faits: entente, abus, fraude ou violation d'une obligation applicable.

Les trente premiers jours : préparer et commencer

Le gouvernement doit désigner une équipe de préfiguration, identifier son financement et arrêter une feuille de route de création de l'observatoire.

Le cadre envisagé doit préciser gouvernance, missions, collecte et confidentialité.

Une concertation avec le HCP doit organiser la complémentarité des indicateurs.

Les services compétents doivent lancer les relevés, cartographier les flux et contrôler les frais des marchés, les pesages et les dépôts prioritaires.

Chaque mesure doit comporter un responsable, une échéance, des moyens et une preuve d'exécution.

Un dispositif de signalement doit permettre aux producteurs, commerçants et consommateurs de transmettre des pièces et de suivre leur dossier.

Du trente et unième au soixantième jour : corriger et expérimenter

Les enquêtes pilotes doivent tester les questionnaires, les comparaisons et le suivi des achats des ménages.

Les premiers résultats doivent distinguer les écarts expliqués de ceux nécessitant une investigation.

Les manquements documentés doivent être transmis aux autorités compétentes.

En parallèle, les expériences d'accès des coopératives, d'approvisionnement direct et de transport mutualisé doivent démarrer dans les installations disponibles.

Les audits des aides doivent vérifier volumes, destinations et engagements. Les expériences doivent intégrer tous les coûts: supprimer une commission ne supprime pas les dépenses logistiques nécessaires.

Du soixante et unième au centième jour: publier et décider

Le gouvernement doit présenter l'avancement du cadre de création, les ressources affectées et le calendrier de déploiement.

Une situation de référence, un programme annuel d'études et les résultats des expériences doivent être publiés.

Le bilan doit comparer prix, rémunération agricole, pertes, délais de paiement et renoncements constatés.

Il doit tenir compte de la saisonnalité: toute baisse observée ne peut être attribuée automatiquement au programme.

Les solutions concluantes doivent faire l'objet d'une extension chiffrée. Les réformes concernant commissions, accès aux marchés et transmission des données doivent être assorties d'un calendrier.

Les résultats comptables encore indisponibles seront annoncés avec leur date de mise à jour.

Vérifier l'exécution et protéger durablement les ménages

Un tableau de bord hebdomadaire doit distinguer moyens engagés, réalisations et effets.

Une ouverture annoncée aux coopératives doit être confirmée par des admissions et des transactions effectives; les inspections doivent être suivies de contre-visites.

Les procédures ouvertes, décisions prises et sanctions exécutées doivent être présentées séparément.

Des revues gouvernementales régulières doivent traiter les retards administratifs, sans intervenir dans les décisions indépendantes ou judiciaires.

Des bilans aux trentième, soixantième et centième jours, puis une évaluation indépendante, doivent vérifier les résultats.

Le dispositif devrait également mesurer les délais de transmission des hausses et des baisses. Les coûts du transport ou du stockage ne varient pas nécessairement au même rythme que les prix agricoles.

Leur justification doit donc reposer sur des pièces et des périodes comparables, sans présumer que tout décalage traduit un abus.

La publication des résultats doit indiquer la couverture territoriale, le nombre de points observés et les limites des enquêtes.

Des vérifications par échantillon permettront de rapprocher les informations déclarées des factures et des mouvements physiques.

Les informations sensibles devront rester protégées, notamment les projets de prix individuels.

Enfin, les représentants des consommateurs et des producteurs doivent pouvoir discuter les méthodes et signaler les écarts entre les annonces et les pratiques.

Cette participation améliore la qualité des analyses, à condition que les conclusions demeurent techniquement autonomes et que leur publication respecte un calendrier annoncé.

Cette politique doit accompagner l'amélioration des revenus et des services essentiels: traitement des anomalies de facturation, accès aux médicaments, transports fiables et dossiers sociaux traités.

A terme, logement accessible, santé, éducation et emploi doivent réduire les dépenses contraintes.

L'observatoire donnerait une continuité à cet effort. Sa réussite se mesurerait à des coûts expliqués, des pratiques corrigées dans chaque territoire et des gains bénéficiant simultanément aux consommateurs et aux producteurs.