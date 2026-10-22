Afrique: 1er malade d'Ébola Bundibugyo au Nigeria - Gare à la métastase continentale !

analyse

Ça n'arrive pas qu'aux autres ! L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), n'ont plus à s'inquiéter seulement pour la République démocratique du Congo (RDC). Non, ces organismes spécialisés pour la promotion de la santé humaine dans le monde doivent désormais se soucier que l'épidémie ne s'aggrave en pandémie.

En effet, le ministre de la santé du Nigeria a révélé hier 20 octobre, qu'un cas de malade suspect a été diagnostiqué atteint d'Ébola par le virus de la souche Bundibugyo, une première. Le ministre a beau précisé que c'est un cas unique porté par un émigré revenu d'Ouganda, et que ses contactes ont été limités au Nigeria, il ne peut empêcher les conjectures les plus alarmistes.

De fait, de Kampala à Abuja, même par le transport aérien, des aéroports au domicile de ce nouveau malade, le trajet est long, la foule des personnes croisées, touchées, saluées également. Il sera difficile, en dehors du lieu d'hébergement du voyageur infecté et son proche voisinage, d'identifier et d'isoler tous ses contactes devenus des victimes potentielles du virus Ébola.

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Sans être dans une logique alarmiste, ce premier cas de la maladie d'Ébola au Nigeria n'augure rien de bon. Il y a de quoi être inquiet qu'après l'Afrique centrale où la RDC, l'Ouganda, sont déjà des foyers de l'épidémie, l'Afrique de l'Est où le virus Bundibugyo a tué officiellement une personne et infecté 7 autres au Kenya, qu'Ébola n'ait atterri au Nigeria. Quand ont y ajoute la France dont un citoyen est revenu malade de la RDC et la mise en quarantaine de ses proches, il y a officiellement 5 pays dans le monde touchés par cette nouvelle épidémie d'Ébola.

5 pays en 5 mois que le virus Ébola de la souche Bundibugyo a visité, déjouant les pièges de la prévention épidémiologique qui, il faut le dire ont mis du temps à être déployés en RDC, qui plus est sans la manière. Passoire en matière de surveillance épidémiologique, la RDC paie un lourd tribut à la maladie, surtout sa région orientale. Au dernier bilan à la mi-octobre, 7 districts sanitaires sont officiellement touchés dans ce pays, 9000 malades avaient été répertoriés dont 4300 décès, soit un taux de létalité de plus de 40%.

En 3 mois, cette 17e épidémie d'Ébola fait plus de ravages que les précédentes. A défaut de tout remède, aussi bien curatif que préventif, il est difficile à combattre. Pire, les échecs dans la prise en charge, les mauvais plaidoyers dans la sensibilisation, ont aggravé la défiance des populations vis-à vis du système de santé congolais. Quand s'y ajoutent les conséquences de la guerre, avec les nombreuses populations déplacées, l'est de la RDC, foyer de la maladie, est également un terreau fertile à sa métastase, à son exportation vers les autres régions du Congo et ailleurs en Afrique et dans le monde.

Ce n'est pas pour rien que l'administration Trump s'est dépêchée de construire des centres d'isolement et de soin d'éventuels malades d'Ébola au Kenya. Aujourd'hui, bien qu'il y ait officiellement moins de 10 cas d'infection confirmée, l'Amérique se dépêche de déconseiller à ses citoyens de voyager au Kenya. Ce centre d'isolement, de dépistage, de traitement rapidement construit au Kenya et les appels à ne pas aller dans ce pays sont une forte indication de ce que les experts américains en épidémiologie projettent une aggravation de l'épidémie d'Ébola en Afrique sur une longue période.

Le premier cas d'infection au Nigeria semble leur donner raison. C'est connu, le Nigeria avec sa nombreuse population, plus de 242 millions de personnes, a des villes fortement peuplées. Cette densité de la population favorise une promiscuité permanente. Quant s'y ajoute les faiblesses d'un système de santé loin d'être exemplaire, il faut craindre qu'Abuja ou Lagos, villes cosmopolites par excellence, ne deviennent des centres d'explosion de la maladie en Afrique de l'Ouest.

Touchons du bois ! Pourvu que l'évolution des cas de contagions infirme nos présomptions. En attendant, les systèmes de santé en Afrique de l'ouest doivent se le tenir pour dit : métastasée au Congo, l'épidémie d'Ébola n'est pas loin de prendre le large en Afrique de l'ouest. A bon entendeur...