Tunisie: Open international de taekwondo de Qatar - Mohamed Khalil Jendoubi remporte la médaille d'or dans la catégorie des moins de 68 kg

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les Taekwondoïstes tunisiens Mohamed Khalil Jendoubi et Moataz Ifaoui ont décroché chacun une médaille d'or lors de la 6e édition de l'Open international de Qatar, qui s'est déroulée du 18 au 21 octobre.

Dans la catégorie des moins de 68 kg, Mohamed Khalil Jendoubi a réalisé un parcours sans faute pour se hisser sur la plus haute marche du podium. Après avoir dominé le Malaisien Haroon Rakh en huitième de finale, il s'est imposé en quart face à l'Ukrainien Vladimir Bystrov. En demi-finale, le Tunisien a écarté l'Iranien Danial Bozorgishob, avant de parachever son chef-d'oeuvre en battant le Russe Ilya Danilov lors de la grande finale.

De son côté, Moataz Ifaoui s'est illustré dans la catégorie des plus de 87 kg en décrochant également l'or. Exempté du premier tour, il a entamé son tournoi par une victoire en quart de finale face au Qatari Ali Flamin, avant de prendre le dessus sur l'Espagnol Iván García Martínez en demi-finale. En finale, le Tunisien a scellé sa victoire face au Kazakh Khazinov.

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Cette compétition s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale de taekwondo pour la Coupe du Président de la Confédération Africaine, prévue au Congo, comme l'avait indiqué la Fédération Tunisienne de Taekwondo (FTT) dans un récent communiqué.

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