Afrique: La Tunisie en tête sur la performance de navigation web mobile parmi les pays à richesse par habitant comparable

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Selon les données nPerf, la Tunisie se classe 1re sur la performance de navigation web mobile entre juillet et septembre 2026, parmi les 5 premiers pays dont le PIB par habitant est compris entre 3 800 et 6 500 dollars. Avec un indice de 62,15 %, elle affiche la meilleure fluidité pour consulter les sites les plus visités du pays, devant le Maroc (60,76 %).

La Tunisie en première position sur la performance de navigation web

La Tunisie obtient un indice de 62,15 % sur la performance de navigation web mobile, devant le Maroc (60,76 %) et l'Indonésie (54,4 %). Cet indice mesure la rapidité et la stabilité de l'affichage des pages des 5 sites les plus consultés dans le pays.

Des écarts marqués entre les pays

Les performances varient significativement : la Tunisie devance l'Indonésie de près de 8 points, et l'Ukraine (51,84 %) de plus de 10 points. Ces différences se traduisent par des temps de chargement plus ou moins longs pour les utilisateurs, influençant directement leur expérience de navigation.

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