Selon les données nPerf, la Tunisie se classe 1re sur la performance de navigation web mobile entre juillet et septembre 2026, parmi les 5 premiers pays dont le PIB par habitant est compris entre 3 800 et 6 500 dollars. Avec un indice de 62,15 %, elle affiche la meilleure fluidité pour consulter les sites les plus visités du pays, devant le Maroc (60,76 %).

La Tunisie en première position sur la performance de navigation web

La Tunisie obtient un indice de 62,15 % sur la performance de navigation web mobile, devant le Maroc (60,76 %) et l'Indonésie (54,4 %). Cet indice mesure la rapidité et la stabilité de l'affichage des pages des 5 sites les plus consultés dans le pays.

Des écarts marqués entre les pays

Les performances varient significativement : la Tunisie devance l'Indonésie de près de 8 points, et l'Ukraine (51,84 %) de plus de 10 points. Ces différences se traduisent par des temps de chargement plus ou moins longs pour les utilisateurs, influençant directement leur expérience de navigation.