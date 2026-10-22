Afrique de l'Ouest: Ukraine-Russie - Le Sahel, nouveau front d'une guerre sans frontières

Drones, renseignement et alliances armées : Kiev cherche à affaiblir Moscou jusque dans son dispositif africain, au risque d'aggraver l'internationalisation des conflits sahéliens.

La guerre entre l'Ukraine et la Russie ne se joue plus seulement sur les lignes de front européennes. Dans le Nord du Mali, au coeur du Sahara, elle prend les contours d'une confrontation indirecte où renseignement, drones et groupes armés locaux deviennent des instruments de projection de puissance. Pour Kiev, frapper les intérêts de Moscou en Afrique permettrait d'élargir le coût stratégique de son intervention en Ukraine. Pour les juntes du Sahel, cette présence présumée constitue une menace supplémentaire contre leur souveraineté.

Le renseignement ukrainien à l'épreuve du désert

Les indices se sont accumulés. En juillet 2024, après l'embuscade de Tinzaouatène, qui avait infligé de lourdes pertes aux combattants russes de Wagner et aux forces maliennes, un responsable du renseignement militaire ukrainien avait laissé entendre que Kiev avait contribué à l'opération en fournissant des informations aux rebelles.

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En septembre 2026, des déclarations publiques de Kyrylo Boudanov, désormais chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, et une enquête de CNN ont renforcé les soupçons sur la présence d'opérateurs ukrainiens dans le Nord du Mali. Selon CNN, une quinzaine de spécialistes ukrainiens aurait été déployée pour apporter un appui aux groupes rebelles. Des sources citées dans les informations disponibles évoquent la formation à l'utilisation des drones et une coopération opérationnelle avec des combattants touareg.

L'étendue exacte de cette assistance, ses modalités et la chaîne de commandement restent cependant difficiles à établir indépendamment. L'enjeu dépasse la fourniture éventuelle de matériel. Les drones commerciaux modifiés, les capacités de reconnaissance et le partage d'informations peuvent permettre à des groupes faiblement équipés de contourner une supériorité militaire conventionnelle.

Cette évolution, observée sur le champ de bataille ukrainien, transforme les équilibres tactiques jusque dans les zones désertiques. Le Carnegie Endowment avait déjà décrit, en novembre 2025, une coopération ukrainienne présumée avec des séparatistes combattant les autorités maliennes et leurs partenaires russes.

L'Alliance des Etats du Sahel face au risque d'une guerre par procuration

Bamako, Niamey et Ouagadougou ont rompu leurs relations diplomatiques avec Kiev, accusé de soutenir des groupes menaçant leur intégrité territoriale. Les autorités maliennes et nigériennes mettent également en cause des puissances étrangères qu'elles soupçonnent d'alimenter l'insécurité. Ces accusations doivent être distinguées des éléments documentés sur les contacts et les formations : elles ne démontrent pas, à elles seules, que chaque opération rebelle est pilotée depuis l'étranger.

La proximité entre le Front de libération de l'Azawad, mouvement indépendantiste touareg, et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, complique encore la lecture du conflit. Des convergences militaires ponctuelles ne signifient pas nécessairement une fusion des objectifs politiques ou idéologiques. Elles peuvent néanmoins créer des opportunités tactiques dont profitent différents acteurs, au détriment de la sécurité des populations.

La Russie, de son côté, a fait du Sahel un espace important de sa stratégie d'influence, notamment à travers l'Africa Corps, qui a pris le relais de Wagner dans plusieurs dispositifs. Pour Moscou, soutenir les autorités alliées permet de préserver une présence militaire et politique sur le continent. Pour Kiev, y contester cette présence revient à ouvrir un autre théâtre de pression sur son adversaire.

Kidal, symbole d'une confrontation élargie

La reprise de Kidal par les forces maliennes, avec l'appui russe, le 6 octobre dernier, constitue une victoire symbolique pour Bamako après plusieurs mois de contrôle rebelle. Elle ne signifie pas pour autant que l'insurrection est neutralisée : les groupes armés conservent des capacités de mobilité et de nuisance, tandis que le contrôle durable du territoire demeure un défi. Cette bataille locale s'inscrit désormais dans une compétition plus large.

L'Ukraine a officiellement engagé en mars 2026 une stratégie visant à renforcer sa présence en Afrique, avec l'ambition de développer des partenariats politiques, économiques et technologiques. Le Sahel risque ainsi de devenir un terrain de confrontation où des puissances extérieures cherchent à se neutraliser par l'intermédiaire d'acteurs locaux.

Pour les pays de l'Alliance des Etats du Sahel, le paradoxe serait sévère : au nom de la souveraineté et de la diversification des partenariats, ils pourraient se retrouver davantage exposés aux rivalités géopolitiques mondiales. La question centrale n'est donc pas seulement de savoir qui fournit les drones ou les renseignements, mais qui maîtrise réellement les objectifs, les moyens et les conséquences de cette guerre indirecte.