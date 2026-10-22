Congo-Brazzaville: 8,88 milliards de dollars pour l'opérationnalisation de la contribution nationale déterminée 3.0

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a patronné, le 19 octobre à Brazzaville, les travaux de l'atelier national de validation du plan d'action et d'investissement de la troisième contribution nationale déterminée (CDN 3.0 ) de la République du Congo. Selon les experts, le besoin global pour l'opérationnalision de ce plan d'action est évalué à 8,88 milliards de dollars, soit plus de 5 189 milliards FCFA.

La somme retenue couvrira les dépenses de la CDN 3.0 sur la période allant de 2026 à 2035. Elle servira notamment à renforcer la résilience climatique au niveau national en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ( GES), à l'adaptation aux changements climatiques, à protéger les forêts et la biodiversité, à promouvoir les énergies propres et à continuer l'effort mondial de réchauffement planétaire.

Pour le spécialiste de l'engagement auprès des pays au sein de l'Unité de soutien du Partenariat pour les CDN (NDC Partnership) à Bonn, en Allemagne, Denis Kireche, la réussite de la mise en oeuvre de cette CDN repose sur la mobilisation des financements tant des partenaires que des autorités congolaises. A à cet effet, il les a encouragées à inclure la CDN dans leur Plan national de développement (PND) actuellement en cours d'élaboration.

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« Il est essentiel que la mise en oeuvre de la CDN3 soit pleinement articulée avec le prochain PND, actuellement en cours de finalisation. Le plan d'investissement ici présenté ne doit pas constituer un cadre isolé ou parallèle, mais doit intégrer les priorités nationales de développement; la programmation des investissements publics et des objectifs de la politique sectorielle », a t-il suggéré.

Présent à cet atelier, le représentant du système des Nations unies au Congo, Abdouramane Diallo, a rappelé le rôle essentiel des forêts congolaises dans la séquestration du carbone et la lutte contre le changement climatique. Il a indiqué que « le Congo offre au monde un service écosystémique inestimable » qui mérite une mobilisation financière adéquate de la part de tous. Dans ce contexte, il a fait appel à la solidarité.

En retour, « la communauté internationale, les fonds climatiques et les partenaires multilatéraux et bilatéraux doivent répondre à l'appel par un soutien financier, technique et technologique prévisible à la hauteur des enjeux », a t-il lancé.

La mise en oeuvre de cette CDN, précisons-le, s'inscrit dans la continuité des efforts du Congo visant à renforcer la résilience climatique. En effet, plusieurs initiatives ont été entreprises dans le domaine environnemental. Parmi elles, la Journée nationale de l'arbre, le Programme intégré pour une croissance verte et résiliente, le Programme national de déforestation et de reboisement, la Promotion de la certification forestière en zone tropicale humide et le sommet des trois bassins forestiers tropicaux.

Dans son allocution d'ouverture des travaux, la ministre a souligné l'importance de la CDN 3.0 pour le Congo. Au-delà du renforcement de la résilience climatique, elle devrait permettre de créer des emplois verts et bleus, d'améliorer des conditions de vie de la population, de valoriser les ressources naturelles et de diversifier l'économie.

Le plan de mise en oeuvre et d'investissement constituera à cet égard un instrument de référence pour hiérarchiser les priorités, préciser les responsabilités institutionnelles, planifier les interventions et suivre les résultats. « Il devra favoriser une meilleure articulation entre les objectifs climatiques, les politiques sectorielles et les investissements à réaliser », a déclaré Arlette Soudan-Nonault.

La validation de la CDN 3.0 constitue une étape importante dans le renforcement des engagements climatiques du Congo. Le document devra désormais servir de feuille de route pour traduire les objectifs annoncés en actions concrètes, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la résilience du pays face aux effets du changement climatique.