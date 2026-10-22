Angola: Le MPLA maintient l'annulation de la candidature de Higino Carneiro

Luanda — Le Comité central du MPLA a décidé, ce mercredi, de maintenir l'annulation de la candidature de Higino Carneiro à la présidence du parti, de déclarer nul le processus y afférent et d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du militant.

Selon le communiqué final de la 11e session ordinaire du Comité central, présidée par le président du parti, João Lourenço, Higino Carneiro aurait sciemment enfreint les dispositions des statuts et du code de déontologie du parti.

L'organe délibérant du parti a également décidé de transmettre le dossier au Parquet général de la République, estimant qu'il existe de fortes présomptions de falsification de documents.

Cette décision intervient à la suite de l'examen du recours hiérarchique déposé par Higino Carneiro contre la décision déclarant nulle sa candidature à la présidence du parti.

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La candidature de Higino Carneiro avait été déclarée nulle, le 21 juillet, par la Sous-commission des candidatures pour le 9e Congrès du parti, en raison d'irrégularités constatées dans les documents fournis.

D'après les données communiquées par la Sous-commission des candidatures, sur les 14 493 fiches de parrainage recensées et vérifiées, 2 561 ont été jugées valides, 9 659 invalides et 2 273 fausses.

Au cours de la réunion, et selon le communiqué lu à la presse par le porte-parole du MPLA, Esteves Hilário, le Comité central a adopté trois résolutions visant à pourvoir des postes vacants au sein de l'organe, suite à des situations d'incompatibilité et au décès de certains membres du parti.

Ainsi, ces sièges se sont libérés en raison des incompatibilités des militants João Manuel Francisco, ainsi que du décès de Manuel Domingos Augusto et de Fernanda Filomena dos Santos.

Pour pourvoir les postes vacants, les militants Eric Fernando Chabango, Cláudia Jacira, Pinheiro Gomes et Nandim Granal Pio Capenda ont été approuvés, conformément aux ordres de priorité établis au niveau national et dans la province de Huíla.

La réunion a également fait le point sur l'état des préparatifs du 9e Congrès ordinaire, prévu les 9 et 10 décembre prochains à Luanda, sous le thème : « MPLA - 70 ans, engagement envers le peuple, confiance en l'avenir ».

L'instance a recommandé l'accomplissement des tâches en suspens ainsi qu'un renforcement de la coordination entre les structures chargées de l'organisation du congrès.

Il a par ailleurs appelé à l'implication des militants, des structures du parti et des commissions préparatoires dans la conduite du processus organisationnel, et a encouragé la participation active des membres du MPLA, de l'OMA et de la JMPLA à la préparation de l'événement central du congrès.