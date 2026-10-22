Sénégal: JOJ Dakar 2026 - À dix jours du coup d'envoi, la capitale sénégalaise se met à l'heure olympique

À dix jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, la capitale sénégalaise entre dans la dernière ligne droite des préparatifs. Décorations aux couleurs de l'olympisme, mobilisation populaire, renforcement du dispositif sécuritaire et nouvelles mesures de circulation : Dakar se prépare à accueillir près de 2 700 jeunes athlètes pour un rendez-vous historique, le premier événement olympique organisé sur le continent africain.

À l'approche du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la capitale sénégalaise change progressivement de visage. Sous le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », la ville affiche son ambition de faire de cet événement sportif international une célébration de la jeunesse, de la diversité culturelle et du rayonnement africain.

Le Monument de la Renaissance africaine arbore désormais les couleurs des cinq anneaux olympiques, tandis que les principales artères de Dakar se parent de drapeaux, d'affiches et de décorations annonçant l'événement. Dans plusieurs quartiers, les représentations d'Ayo, le lionceau choisi comme mascotte officielle des Jeux, attirent les regards et deviennent des lieux de photographie pour les habitants et les visiteurs.

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De Grand-Yoff à Mermoz, en passant par Hann-Bel-Air, l'atmosphère olympique gagne progressivement les communes de la capitale. Le parcours de la flamme olympique à travers le pays, avant son retour attendu à Dakar, contribue à entretenir cette mobilisation populaire.

Cette dynamique repose également sur l'engagement des milliers de volontaires du programme Jambaar26, appelés à jouer un rôle essentiel dans l'accueil des délégations, l'orientation des visiteurs et l'organisation des différentes activités liées aux Jeux.

Circulation et stationnement : des mesures exceptionnelles annoncées

À mesure que l'échéance approche, les autorités sénégalaises renforcent les dispositions destinées à assurer la fluidité des déplacements et la sécurité des participants. Le 20 octobre 2026, le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a signé un arrêté portant réglementation temporaire de la circulation, du stationnement et des voies de secours dans le cadre de l'organisation des Jeux. Ces mesures, qui doivent entrer en vigueur à compter du 31 octobre, visent notamment à faciliter les déplacements des délégations sportives, à sécuriser les principaux axes de circulation et à garantir l'accès des services d'urgence aux sites concernés.

Leur mise en œuvre mobilisera plusieurs structures, notamment les forces de défense et de sécurité, la Société d'exploitation et de contrôle des autoroutes (SECAA), le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).

L'arrêté doit faire l'objet des formalités officielles de publication prévues par la réglementation sénégalaise.