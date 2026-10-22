Afrique de l'Est: Le Premier ministre arrive au Zimbabwe pour le sommet de la COMESA

22 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr Kamil Idris est arrivé mercredi soir au Zimbabwe pour participer au 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA, qui se tient à Harare du 19 au 23 octobre.

Organisé sous le thème « Un marché unique, un avenir commun», le sommet abordera notamment la suppression des barrières non tarifaires, le renforcement du commerce intra-régional, l'investissement, l'industrialisation et la valorisation des chaînes de valeur régionales. Il examinera également les mécanismes de financement innovants, l'entrepreneuriat, la réduction des risques d'investissement et le développement durable.

Pour le Soudan, cette rencontre constitue une occasion de renforcer son intégration économique régionale, développer ses exportations, améliorer ses liaisons commerciales et logistiques et attirer les investissements vers l'agriculture, l'élevage, les mines et l'industrie transformatrice.

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