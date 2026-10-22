Soudan: Le pays et l'UNESCO examinent l'appui à l'éducation, à la culture et aux médias

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement national, prof Al-Tahami Hajar a examiné avec Maria Gabriel, sous-directrice générale de l'UNESCO pour la communication et l'information, les moyens de soutenir les secteurs de l'éducation, de la culture et des médias au Soudan.

Le ministre a évoqué les dégâts subis par les infrastructures médiatiques, notamment la Télévision nationale, et sollicité l'appui de l'UNESCO pour sa réhabilitation. Il a également abordé le développement du système de gestion de l'information éducative (EMIS), la formation des cadres soudanais et la mise en place de plateformes éducatives alternatives pour les étudiants et chercheurs, en particulier les déplacés.

Le secrétaire général de la Commission nationale, Mohamed Al-Mustafa a appelé à protéger les journalistes et le patrimoine audiovisuel, à lutter contre les discours de haine, à créer une radio communautaire et à soutenir techniquement l'Académie soudanaise de l'information.

Maria Gabriel a réaffirmé la disposition de l'UNESCO à fournir un appui technique, renforcer les compétences numériques et développer des projets communs dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la communication, de l'information et de l'intelligence artificielle.

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Les deux parties se sont accordées à renforcer l'accès du Soudan aux programmes de l'organisation.