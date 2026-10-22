Congo-Kinshasa: FRN et dialogue national - Patrick Muyaya explique la position du Gouvernement sur la crise

La création du Front pour la refondation de la nation (FRN), issu de la recomposition de l'AFC/M23 et dirigé par l'ancien président Joseph Kabila, continue d'alimenter le débat sur les perspectives de sortie de crise en République démocratique du Congo.

Cette évolution intervient alors que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a engagé un processus de dialogue national présenté comme un cadre de recherche de la paix et de renforcement de la cohésion nationale. Les promoteurs du FRN justifient pour leur part leur démarche en se référant à l'article 64 de la Constitution, qui consacre le devoir de tout Congolais de faire échec à toute prise ou exercice du pouvoir en violation de la loi fondamentale.

Dans ce contexte marqué par la poursuite de la crise sécuritaire dans l'Est du pays et par de fortes divergences politiques, plusieurs questions se posent sur les chances de succès du dialogue national, son caractère inclusif ainsi que sa capacité à déboucher sur des solutions durables.

Comment le Gouvernement réagit-il à la création du FRN et à ses implications sur la situation politique et sécuritaire du pays ? Le dialogue national peut-il constituer un cadre crédible pour restaurer la paix et renforcer la cohésion nationale ? Quelles garanties existent quant à la mise en oeuvre des conclusions qui pourraient en découler ?

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Le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, apporte les éclairages de l'exécutif sur ces différents enjeux.