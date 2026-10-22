Cote d'Ivoire: Audience attendue sur l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti d'opposition PDCI

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L'opposant ivoirien Tidjane Thiam
22 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Fanny Noaro-Kabré

La justice ivoirienne doit se pencher ce 22 octobre 2026 sur la requête de militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) qui veulent faire annuler l'élection en 2025 de Tidjane Thiam à la présidence du PDCI-RDA. Un verdict était attendu le 30 juillet, mais l'audience a finalement été renvoyée à ce jeudi.

La légalité de Tidjane Thiam à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) contestée : Charles Abié Tchétché, membre du bureau politique, avait assigné le PDCI-RDA en justice pour contester la tenue d'un congrès extraordinaire du parti en mai 2025, où Tidjane Thiam avait été réélu à la tête de la formation politique. Le militant dénonce un non-respect des statuts internes de cette formation d'opposition.

Autres points de litige : l'absence prolongée de Tidjane Thiam hors du pays et sa nationalité française, à laquelle il a renoncé en 2025.

Un renvoi possible

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Le verdict était attendu en juillet dernier, mais l'affaire a connu un rebondissement avec l'action en justice d'Antoine Siaba, un autre membre du PDCI-RDA, reposant sur des arguments similaires. Le tribunal de première instance d'Abidjan a donc décidé de regrouper les deux dossiers.

En tout état de cause, cette nouvelle procédure devrait provoquer un renvoi de l'audience, selon l'un des avocats contactés.

Elle devrait se tenir sans le principal intéressé : Tidjane Thiam est hors du pays depuis plus d'un an et demi. Il y a quelques jours, le PDCI-RDA avait demandé « une assurance » pour un retour « sécurisé » de son président en Côte d'Ivoire.

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