Madagascar: Le Pôle anti-corruption suspend ses poursuites contre l'ex-président Andry Rajoelina et ses ministres

À Madagascar, la justice suspend trois grandes affaires de corruption de l'ancien régime. Elles visent l'ex-président Andry Rajoelina, son ancien Premier ministre Christian Ntsay et plusieurs anciens ministres. Le tribunal chargé de les juger, le Pôle anti-corruption, souhaite confirmer qu'il est habilité à les juger.

Ce sont trois des dossiers judiciaires les plus lourds contre l'ancien régime : la disparition de 36 kilos d'or d'un coffre du ministère des Mines, les soupçons de corruption dans l'attribution de marchés publics pour les tables-bancs des écoles et la gestion du Fonds souverain malgache.

Le Pôle anti-corruption, le tribunal spécialisé dans ces affaires, met tout en pause et demande à la Haute Cour constitutionnelle s'il peut juger d'anciens chefs de l'exécutif.

La Constitution leur réserve en effet une juridiction spéciale, la Haute Cour de justice. Mais pour y être jugé, un ancien dirigeant doit d'abord être mis en accusation par les députés. Selon l'organe national de lutte contre la corruption, 15 dossiers de ce type sont restés bloqués à l'Assemblée pendant près de cinq ans.

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En mars, la Haute Cour constitutionnelle avait ouvert une autre voie. Pour elle, la corruption n'est pas un acte de fonction. Un ancien ministre peut donc être jugé par le Pôle anti-corruption.

La Haute Cour doit maintenant dire si ce raisonnement s'applique aussi à un ancien président. Andry Rajoelina et son ex-premier ministre Christian Ntsay ont quitté le pays lors de la chute du régime, il y a un an.