Tchad: L'ancien Premier ministre Succès Masra a quitté le pays pour recevoir des soins

Parti dans le 20 octobre en toute discrétion deux mois après sa libération au bénéfice d'une grâce présidentielle, celui-ci doit rejoindre la France après avoir transité par le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où se trouve sa famille. « Ce n'est pas un nouvel exil ! », précise l'un de ses collaborateurs.

Deux mois après sa libération au bénéfice d'une grâce présidentielle, l'ancien Premier ministre Succès Masra a quitté le Tchad pour recevoir des soins. Ce dernier s'est envolé en toute discrétion le 20 octobre, juste après avoir participé à un hommage aux victimes du 20 octobre 2022, à l'occasion du quatrième anniversaire de la répression des manifestations organisées ce jour-là dans le pays pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel.

Sans même poster un message sur ses réseaux sociaux, Succès Masra a pris la direction de Yaoundé, au Cameroun, avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, où se trouve sa famille, puis la France, pour y recevoir des soins médicaux, selon ses proches. « Après un an de détention, c'est plus que nécessaire », indique ainsi l'un de ses collaborateurs. « Ce n'est pas un nouvel exil ! », précise un autre.

« Profil bas »

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Si ce départ n'intervient que maintenant, c'est parce que l'ancien Premier ministre a dû attendre que son passeport soit renouvelé, puis que le président Mahamat Idriss Déby ait achevé sa visite à Paris, expliquent encore les sources contactées par RFI.

Quant à la question de savoir pourquoi l'opposant s'en est allé presque en catimini, un observateur souligne que Les Transformateurs font désormais « profil bas ». Si la grâce présidentielle accordée à Succès Masra annule sa peine, tel n'est effectivement pas le cas de sa condamnation, poursuit-il avant d'expliquer que s'il y a un accord avec le pouvoir, il restera cette fois secret. Concernant enfin la suite du parcours politique de celui qui fut successivement opposant, puis Premier ministre, puis candidat à l'élection présidentielle, l'intéressé avait réitéré, à sa sortie de prison, « sa disponibilité à travailler avec le chef de l'État ».