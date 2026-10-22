Tchad: L'ancien Premier ministre Succès Masra a quitté le pays pour recevoir des soins

22 Octobre 2026
Radio France Internationale

Parti dans le 20 octobre en toute discrétion deux mois après sa libération au bénéfice d'une grâce présidentielle, celui-ci doit rejoindre la France après avoir transité par le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où se trouve sa famille. « Ce n'est pas un nouvel exil ! », précise l'un de ses collaborateurs.

Deux mois après sa libération au bénéfice d'une grâce présidentielle, l'ancien Premier ministre Succès Masra a quitté le Tchad pour recevoir des soins. Ce dernier s'est envolé en toute discrétion le 20 octobre, juste après avoir participé à un hommage aux victimes du 20 octobre 2022, à l'occasion du quatrième anniversaire de la répression des manifestations organisées ce jour-là dans le pays pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel.

Sans même poster un message sur ses réseaux sociaux, Succès Masra a pris la direction de Yaoundé, au Cameroun, avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, où se trouve sa famille, puis la France, pour y recevoir des soins médicaux, selon ses proches. « Après un an de détention, c'est plus que nécessaire », indique ainsi l'un de ses collaborateurs. « Ce n'est pas un nouvel exil ! », précise un autre.

« Profil bas »

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Si ce départ n'intervient que maintenant, c'est parce que l'ancien Premier ministre a dû attendre que son passeport soit renouvelé, puis que le président Mahamat Idriss Déby ait achevé sa visite à Paris, expliquent encore les sources contactées par RFI.

Quant à la question de savoir pourquoi l'opposant s'en est allé presque en catimini, un observateur souligne que Les Transformateurs font désormais « profil bas ». Si la grâce présidentielle accordée à Succès Masra annule sa peine, tel n'est effectivement pas le cas de sa condamnation, poursuit-il avant d'expliquer que s'il y a un accord avec le pouvoir, il restera cette fois secret. Concernant enfin la suite du parcours politique de celui qui fut successivement opposant, puis Premier ministre, puis candidat à l'élection présidentielle, l'intéressé avait réitéré, à sa sortie de prison, « sa disponibilité à travailler avec le chef de l'État ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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