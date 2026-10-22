Cameroun: La Cour suprême décide de déprogrammer l'affaire Edgar Alain Mebe Ngo'o pour réexamen

Le collège des juges a pris cette décision alors que l'ancien ministre de la Défense devait comparaître, mercredi 21 octobre, devant la haute juridiction dans le cadre de son pourvoi en cassation contre sa condamnation, en 2023, à 30 ans de prison pour détournement de fonds.

Au Cameroun, les avocats de l'ancien ministre de la Défense Edgar Alain Mebe Ngo'o évoquent un vrai coup de théâtre. Alors que celui-ci devait comparaître, mercredi 21 octobre, devant la Cour suprême dans le cadre de son pourvoi en cassation contre sa condamnation, en 2023, à 30 ans de prison pour détournement de fonds, l'audience a tourné court. Au moment où ses avocats s'apprêtaient à présenter leurs moyens de défense devant la haute juridiction, le collège des juges a tout simplement décidé de déprogrammer l'affaire pour réexamen.

Cette décision est plus qu'un simple incident : celle-ci va, en effet, entraîner la remise à plat de l'ensemble de la procédure qui avait conduit à la condamnation de l'ancien ministre, de son épouse et de plusieurs de ses proches collaborateurs à diverses peines de prison.

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Selon plusieurs sources, les juges auraient fait ce choix en raison des interrogations toujours suscitées par certains points de la procédure en question, notamment les conclusions du parquet sur les rôles et les interactions entre les différents accusés au moment des faits qui remontent à l'époque où Edgar Alain Mebe Ngo'o était ministre de la Défense.

Il n'en demeure pas moins que cette déprogrammation interroge, posant notamment la question de l'indépendance des magistrats et de la transparence de la procédure. Elle ouvre aussi une nouvelle étape dans ce contentieux dont l'issue, pour les accusés, reste en suspend à ce stade.