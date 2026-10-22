Afrique: Ebola au Nigeria - Des zones d'ombre sur le parcours de la patiente passée par l'Ouganda

Où la patiente diagnostiquée au Nigeria comme atteinte d'Ebola de souche Bundibugyo a-t-elle contracté le virus ? Deux jours après l'annonce du cas par Abuja, son parcours reste à éclaircir. Les informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Africa CDC diffèrent de celles communiquées par les autorités ougandaises. Des analyses génétiques sont en cours pour rechercher un lien avec l'épidémie régionale.

Un simple transit ou un séjour prolongé ? Dans son communiqué du 20 octobre, le ministère ougandais de la Santé indique que la patiente diagnostiquée au Nigeria avait effectué un voyage d'affaires dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) avant de transiter par l'Ouganda début octobre. Selon Kampala, elle ne présentait alors aucun symptôme.

Mais Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC, donne une autre version dans un entretien à RFI : la patiente ne serait jamais allée en RDC. Elle aurait passé deux semaines à Kampala avec son mari, avant de rejoindre Abuja via Addis-Abeba.

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Du côté de l'Organisation mondiale de la santé, aucun séjour en RDC ne ressort non plus, à ce stade, du récit recueilli auprès de la patiente. « Il n'y a pas eu de visite en RDC, pour ce que nous savons actuellement », explique à RFI le docteur Marie Rosaline Belizaire, qui pilote la réponse Ebola pour l'OMS au niveau continental.

Un départ le 3 octobre, des symptômes le 7 octobre

Selon la responsable de l'OMS, la patiente a séjourné plus d'une semaine en Ouganda avant de prendre l'avion pour le Nigeria le 3 octobre. Les premiers symptômes sont apparus le 7 octobre, quatre jours après son arrivée. Elle a ensuite consulté dans deux cliniques au Nigeria avant qu'Ebola soit suspecté. Un premier test a été réalisé le 19 octobre, puis un second le 20 pour confirmer le résultat, précise le docteur Belizaire.

La ressemblance des premiers symptômes avec ceux du paludisme a pu contribuer au retard du diagnostic, explique cette dernière. Le fait que la patiente arrivait d'un pays où aucune circulation du virus n'était signalée a également pu retarder la suspicion.

L'origine de l'infection reste à déterminer

Des analyses génétiques sont en cours pour comparer le virus de la patiente à ceux identifiés dans la région. L'objectif est de déterminer si ce cas est lié à l'épidémie en cours ou pourrait relever d'une nouvelle épidémie. Une démarche comparable avait permis d'établir un lien entre le premier cas diagnostiqué au Kenya, également passé par l'Ouganda, et l'épidémie en RDC.

« Pour la patiente au Nigeria, les résultats sont espérés sous 24 à 48 heures », indiquait mercredi 21 octobre le docteur Belizaire. Croisés avec l'enquête sur ses déplacements et ses contacts, ils pourraient aider à retracer l'origine de l'infection. « Nous n'avons pas de données [...] pour dire qu'il y a une circulation en Ouganda actuellement », souligne-t-elle. L'Africa CDC prévoit un échange avec les autorités ougandaises afin de préciser les lieux fréquentés par la patiente et ses contacts.

Kampala, qui avait déclaré la fin de son épidémie le 28 juillet, affirme n'avoir aucun cas actif confirmé. Dans son communiqué, le ministère précise attendre du Nigeria des informations détaillées sur l'itinéraire et l'histoire clinique de la patiente pour guider les investigations et un éventuel suivi des contacts.

Sollicitées par RFI pour préciser ces éléments, les autorités ougandaises n'avaient pas répondu à nos questions à l'heure du bouclage.