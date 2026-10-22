Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 octobre 2026

revue de presse

CAF 2026 : Cap sur l’IA et la cybersécurité à Cotonou

Cotonou s’apprête à devenir l’épicentre du numérique africain. Les 16 et 17 novembre 2026, la capitale économique béninoise accueillera la 6e édition du Cyber Africa Forum (CAF), un rendez-vous annuel consacré aux enjeux du numérique, de la cybersécurité et de l’IA en Afrique.

Placé sous le thème « Construire la confiance numérique de demain », cet événement majeur est organisé par Kaydan Groupe, avec le précieux soutien du ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation ainsi que du ministère de l’Économie et des Finances du Bénin.

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Plus de 1 500 décideurs publics et privés y sont attendus pour débattre des orientations stratégiques du secteur. Cette édition se tient dans un contexte d’accélération fulgurante de la numérisation des services publics, des systèmes de paiement et des échanges commerciaux sur le continent, notamment sous l’impulsion de la ZLECAf. [Source Apanews]

Burundi : 33 ans après sa mort, le rêve démocratique de Melchior Ndadaye à l’épreuve du temps

Le Burundi s’est souvenu, mercredi 21 octobre 2026, de Melchior Ndadaye, assassiné trois mois après son accession à la présidence en 1993. Cette commémoration a ravivé les interrogations sur l’état du pluralisme politique et la réalité des acquis démocratiques.

Trente-trois ans après l’assassinat de Melchior Ndadaye, premier Président démocratiquement élu et premier Président hutu du pays, sa mémoire demeure étroitement liée aux espoirs de transformation politique qui avaient accompagné son arrivée au pouvoir. [Source Afrik.com]

Les États africains invités à agir sur les causes profondes de la migration dite irrégulière

Le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), Idrissa Sow, a appelé, mercredi, à Dakar, les États africains à davantage renforcer leur coopération pour prévenir les drames liés à la migration irrégulière, en s'attaquant à ses causes profondes relatives notamment au chômage et aux inégalités sociales.

"La Commission déplore, à ce titre, les événements récents survenus avec les naufrages tragiques d'embarcations transportant des migrants au large des côtes gambiennes le 15 octobre 2026 et au large de Djibouti dans la nuit du 8 au 9 octobre 2026, entraînant la mort de plusieurs personnes, tandis que d'autres sont portées disparues" , a d'abord déclaré M. Sow en prononçant le discours de clôture de la 89e session ordinaire de la CADHP , tenue à Dakar du 12 au 21 octobre. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Guinée-Bissau : Des vaccins contre l'hépatite B saisis dans le cadre d'une enquête

La police judiciaire de Guinée-Bissau a saisi lundi 19 octobre un lot de vaccins contre l'hépatite B dans un centre de recherche de la capitale, dans le cadre d'une enquête sur les circonstances entourant ces doses destinées aux enfants. Les vaccins sont liés à un essai clinique financé par les États-Unis, qui devait porter sur quelque 14 000 nouveau-nés et a été suspendu en attendant des examens complémentaires.

En février, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait estimé que l'étude, dans sa forme connue, ne respectait pas les principes éthiques et scientifiques établis. La police précise toutefois que la saisie ne permet pas, à elle seule, de conclure à un problème de qualité, de sécurité ou d'efficacité des vaccins. [Source Africa Radio]

Côte d’Ivoire : Audience attendue sur l’élection de Tidjane Thiam à la tête du parti d’opposition PDCI

La justice ivoirienne doit se pencher ce 22 octobre 2026 sur la requête de militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) qui veulent faire annuler l’élection en 2025 de Tidjane Thiam à la présidence du PDCI-RDA. Un verdict était attendu le 30 juillet, mais l’audience a finalement été renvoyée à ce jeudi.

La légalité de Tidjane Thiam à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) contestée : Charles Abié Tchétché, membre du bureau politique, avait assigné le PDCI-RDA en justice pour contester la tenue d’un congrès extraordinaire du parti en mai 2025, où Tidjane Thiam avait été réélu à la tête de la formation politique. Le militant dénonce un non-respect des statuts internes de cette formation d’opposition. [Source RFI]

Or : Les revenus d'exportation de l'Ouganda ont augmenté de 36% en un an

Les recettes d'exportation de l'Ouganda ont augmenté de 36 % en glissement annuel en août, soutenues par des recettes plus élevées provenant des expéditions d'or et d'autres produits, a indiqué jeudi un rapport du ministère des Finances.

Le pays a exporté des biens pour une valeur de 1,5 milliard de dollars en août, contre 1,1 milliard un an plus tôt, selon le rapport consulté jeudi par Reuters.

Ces dernières années, l'Ouganda est devenu un centre régional de traitement et de commerce de l'or. En août, le pays a expédié pour 889 millions de dollars de ce métal précieux, en hausse de 68,9 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport. [Source TRT Afrika]

Russie-Afrique : Les enjeux d’un sommet pour lequel Poutine sera entouré d’une vingtaine de chefs d’État africains

Après Saint-Pétersbourg en 2023 et Sotchi en 2019, Moscou accueille les 28 et 29 octobre le 3e Sommet Russie-Afrique. Au-delà des questions politiques, un forum économique et humanitaire réunira des organisations internationales, des hommes d’affaires, des experts et scientifiques russes et africains. Contrairement aux autres régions du monde, les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique restent faibles.

Le 3e sommet Russie-Afrique va attirer du monde à Moscou, au bonheur du président russe Vladimir Poutine, de plus en plus isolé sur la scène mondiale à cause de la guerre contre l’Ukraine.

Autour du président russe, plus d’une vingtaine de chefs d’État africains sont attendus, auxquels s’ajouteront des chefs de gouvernement et de délégations dirigées par des chefs de la diplomatie. [Source Le 360 Afrique]

Madagascar : Pôle anti-corruption - Des plaintes visant d'anciens responsables transmises à la HCC

Dans un communiqué publié hier, le Pôle anti-corruption rapporte avoir été saisi de plaintes visant plusieurs anciens responsables, dont Andry Rajoelina et Christian Ntsay. Les procédures sont provisoirement suspendues dans l'attente d'une décision de la Haute Cour constitutionnelle sur la compétence de la juridiction.

Le Pôle anti-corruption (PAC) a annoncé, dans un communiqué publié hier, la suspension provisoire des procédures judiciaires relatives à des plaintes déposées par la Direction de la législation et des contentieux (DLC). Cette suspension intervient dans l'attente d'une décision de la Haute Cour constitutionnelle (HCC). Le communiqué précise également la nature des affaires concernées et l'identité de plusieurs personnalités mises en cause. [Source L’Express de Madagascar]

La Tunisie en tête sur la performance de navigation web mobile parmi les pays à richesse par habitant comparable

Selon les données nPerf, la Tunisie se classe 1re sur la performance de navigation web mobile entre juillet et septembre 2026, parmi les 5 premiers pays dont le PIB par habitant est compris entre 3 800 et 6 500 dollars. Avec un indice de 62,15 %, elle affiche la meilleure fluidité pour consulter les sites les plus visités du pays, devant le Maroc (60,76 %).

La Tunisie obtient un indice de 62,15 % sur la performance de navigation web mobile, devant le Maroc (60,76 %) et l'Indonésie (54,4 %). Cet indice mesure la rapidité et la stabilité de l'affichage des pages des 5 sites les plus consultés dans le pays. [Source La Presse]

CAN de futsal : Le Maroc bat l’Angola 5-2 et remporte son quatrième titre consécutif

Le Maroc a remporté la Coupe d’Afrique des nations de futsal en battant l’Angola 5-2 en finale, mercredi 21 octobre à Rabat. L’équipe dirigée par le sélectionneur Hicham Dguig décroche son quatrième titre continental consécutif.

Après avoir dominé l’Égypte 6-0 en demi-finale, les Marocains ont rejoint la pause de la finale avec une avance de 2-1. Ils ont ensuite inscrit trois nouveaux buts, avant que l’Angola ne réduise l’écart en fin de rencontre.

Ce succès prolonge la série entamée en 2016, puis poursuivie en 2020 et en 2024. Avec quatre couronnes, le Maroc dépasse l’Égypte, sacrée à trois reprises. [Source Beninwebtv]