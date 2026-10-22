Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « La démocratie repose sur le respect de la différence et de l'opinion d'autrui »

Le débat sur la Refondation politique prend une nouvelle tournure. Hajo Andrianainarivelo, président national du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) et ancien ministre, a répondu au Mouvement Gen-Z pour La Refondation, qui réclame l'éviction des anciens de la vie politique à Madagascar. « La démocratie repose sur le respect de la différence et de l'opinion d'autrui », a-t-il déclaré. Selon lui, la démocratie et la Refondation ne doivent pas être confondues avec le souhait de voir mourir les anciens ou avec leur exclusion pure et simple.

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Il a rappelé que les Malgaches possèdent des valeurs fondamentales à préserver, en particulier le respect des parents et des anciens, pilier de la société malgache. Ce respect, a-t-il précisé, ne signifie pas qu'il faille interdire la critique ni garantir aux anciens qu'ils pourront occuper leur poste éternellement. « Si le pays veut vraiment le renouveau, il faut changer la façon de penser et la façon de faire », a-t-il poursuivi, en plaidant pour une alliance entre l'expérience des anciens et la force des jeunes. Pour lui, le changement ne passe pas par l'effacement d'une génération, mais par la transmission et le renouvellement des pratiques.

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Sur la corruption, il a insisté : elle ne choisit pas l'âge. Ce fléau, qui fait partie des problèmes qui détruisent le pays, doit être combattu sans relâche, quelle que soit la génération au pouvoir. Par cette prise de position, Hajo Andrianainarivelo répond directement aux jeunes de la Refondation, tout en défendant une vision inclusive du changement, où l'expérience et la jeunesse se complètent.