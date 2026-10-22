Madagascar: Station Mandrare-Sampona - L'eau potable arrive enfin à Ambovombe

Après des années de difficultés d'approvisionnement, l'eau du fleuve Mandrare atteint désormais Ambovombe-Androy. Une avancée concrète pour les habitants de cette ville du Grand Sud, où l'accès à l'eau potable constitue un défi quotidien.

« L'eau est arrivée à Ambovombe. » Le soulagement est perceptible dans le témoignage publié le 19 octobre par un père de famille sur les réseaux sociaux. L'eau captée à Mandrare-Sampona, acheminée par la station d'Andranogoa, alimente désormais des bornes fontaines et certains branchements particuliers de la ville. Pour une population longtemps confrontée à la rareté de cette ressource essentielle, cette mise en eau représente bien davantage qu'une réalisation technique.

Le système affiche actuellement un débit de 15 m³ par heure, appelé à augmenter progressivement. La situation marque une avancée majeure dans les efforts engagés par le gouvernement, via le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), dirigé par la Dr Anjaratiana Elia Minosoa Razafindrianiaina, pour améliorer l'approvisionnement en eau des populations du Sud.

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Ces efforts ont été salués publiquement par Siteny Andrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, en marge de l'ouverture officielle de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, hier à Tsimbazaza. En effet, le numéro un de la Chambre basse a personnellement félicité la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ainsi que le ministre des Travaux publics, pour leurs actions. Citant les réalisations d'Antsohihy et surtout d'Ambovombe, il a qualifié l'arrivée de l'eau du Mandrare de « grande première », soulignant les effets « concrets de l'action gouvernementale sur le quotidien des citoyens ».

Dans cette région régulièrement éprouvée par la sécheresse, comme dans toutes les régions du pays, l'accès à l'eau potable demeure un enjeu sanitaire, social et économique. La portée de cette réalisation dépendra désormais de l'augmentation des volumes distribués, de la régularité du service et du nombre de ménages effectivement desservis.