Madagascar: Journée mondiale contre la poliomyélite - Une marche pour renforcer la mobilisation à Antananarivo

La lutte contre la poliomyélite reste un défi majeur à Madagascar. À l'occasion de la Journée mondiale contre la poliomyélite, célébrée le 24 octobre, les clubs Rotary, Rotaract et Interact du District 9220 organiseront une marche citoyenne de quatre kilomètres à Ankorondrano afin de sensibiliser la population à l'importance de la vaccination. L'initiative bénéficie de l'appui technique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la collaboration de l'UNICEF.

Présentée lors d'une conférence de presse tenue hier au Delta Hotels Marriott, cette mobilisation intervient alors que le pays poursuit ses efforts pour interrompre définitivement la circulation du poliovirus. Malgré les campagnes de vaccination organisées à travers le pays, plusieurs obstacles demeurent. Selon Cissoko Bobossam, représentant de l'OMS, l'une des principales difficultés réside dans la réticence de certains parents face à la vaccination. Les rumeurs et les fausses informations continuent en effet de freiner l'adhésion de certaines familles, alors que les vaccins administrés à Madagascar sont les mêmes que ceux utilisés dans le reste du monde.

À cela s'ajoutent l'enclavement de certaines localités et les difficultés d'accès aux services de santé. Le responsable rappelle que la poliomyélite n'a aucun traitement curatif. « Lorsqu'un enfant contracte la maladie, il peut être paralysé à vie ou en mourir », a-t-il souligné, insistant sur le fait que la vaccination demeure le seul moyen efficace de prévention. Disponible gratuitement dans les structures sanitaires, le vaccin doit être administré selon le calendrier vaccinal dès la naissance, en plusieurs doses permettant de renforcer progressivement l'immunité de l'enfant.

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Le Rotary, engagé depuis plus de quarante ans dans la campagne mondiale « End Polio Now », entend ainsi renforcer la sensibilisation aux côtés des autorités sanitaires. Pour le gouverneur du District 9220 du Rotary Madagascar, Clément Ah Line, cette marche dépasse le simple cadre d'un événement symbolique. Elle constitue un appel à la responsabilité collective afin que chaque enfant puisse bénéficier d'une protection efficace contre une maladie évitable par la vaccination.

Les organisateurs appellent également les médias, les leaders communautaires et les influenceurs à relayer les messages de prévention afin d'encourager les parents à faire vacciner leurs enfants. Le rendez-vous est fixé ce samedi à 8h30, dans la zone Zital, devant Bébé à Bord, pour un départ de la marche à 9h. Ouverte à tous, cette mobilisation se veut un rappel que l'éradication de la poliomyélite reste une responsabilité collective.