Madagascar: Journée mondiale contre la poliomyélite - Une marche pour renforcer la mobilisation à Antananarivo

22 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La lutte contre la poliomyélite reste un défi majeur à Madagascar. À l'occasion de la Journée mondiale contre la poliomyélite, célébrée le 24 octobre, les clubs Rotary, Rotaract et Interact du District 9220 organiseront une marche citoyenne de quatre kilomètres à Ankorondrano afin de sensibiliser la population à l'importance de la vaccination. L'initiative bénéficie de l'appui technique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la collaboration de l'UNICEF.

Présentée lors d'une conférence de presse tenue hier au Delta Hotels Marriott, cette mobilisation intervient alors que le pays poursuit ses efforts pour interrompre définitivement la circulation du poliovirus. Malgré les campagnes de vaccination organisées à travers le pays, plusieurs obstacles demeurent. Selon Cissoko Bobossam, représentant de l'OMS, l'une des principales difficultés réside dans la réticence de certains parents face à la vaccination. Les rumeurs et les fausses informations continuent en effet de freiner l'adhésion de certaines familles, alors que les vaccins administrés à Madagascar sont les mêmes que ceux utilisés dans le reste du monde.

À cela s'ajoutent l'enclavement de certaines localités et les difficultés d'accès aux services de santé. Le responsable rappelle que la poliomyélite n'a aucun traitement curatif. « Lorsqu'un enfant contracte la maladie, il peut être paralysé à vie ou en mourir », a-t-il souligné, insistant sur le fait que la vaccination demeure le seul moyen efficace de prévention. Disponible gratuitement dans les structures sanitaires, le vaccin doit être administré selon le calendrier vaccinal dès la naissance, en plusieurs doses permettant de renforcer progressivement l'immunité de l'enfant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Rotary, engagé depuis plus de quarante ans dans la campagne mondiale « End Polio Now », entend ainsi renforcer la sensibilisation aux côtés des autorités sanitaires. Pour le gouverneur du District 9220 du Rotary Madagascar, Clément Ah Line, cette marche dépasse le simple cadre d'un événement symbolique. Elle constitue un appel à la responsabilité collective afin que chaque enfant puisse bénéficier d'une protection efficace contre une maladie évitable par la vaccination.

Les organisateurs appellent également les médias, les leaders communautaires et les influenceurs à relayer les messages de prévention afin d'encourager les parents à faire vacciner leurs enfants. Le rendez-vous est fixé ce samedi à 8h30, dans la zone Zital, devant Bébé à Bord, pour un départ de la marche à 9h. Ouverte à tous, cette mobilisation se veut un rappel que l'éradication de la poliomyélite reste une responsabilité collective.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.