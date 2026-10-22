Madagascar: Niu Raza - Une Malgache nommée aux Boston Music Awards

22 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La musique malgache continue de gagner du terrain sur la scène internationale. L'artiste malgache Niu Raza figure parmi les nommées des Boston Music Awards 2026 dans la catégorie « Afro/Caribbean Artist of the Year », une reconnaissance qui vient saluer un parcours construit avec constance entre création musicale, production et promotion de la culture malgache à l'étranger. Les lauréats seront dévoilés le 16 décembre 2026 au Big Night Live, à Boston.

Installée aux États-Unis, l'auteure-compositrice et interprète appelle la diaspora malgache à se mobiliser pour soutenir sa candidature à travers le vote du public. Au-delà d'un trophée, l'enjeu est aussi symbolique : porter les couleurs de Madagascar dans l'un des rendez-vous culturels les plus suivis de la région de Boston.

Cette nomination s'inscrit dans une année particulièrement riche pour l'artiste. Présente sur plusieurs scènes américaines, de New York à Boston, Niu Raza a multiplié les prestations et les rencontres avec le public. Son engagement dépasse d'ailleurs le cadre musical, puisqu'elle a également participé à des initiatives de solidarité au profit de communautés malgaches touchées par des difficultés sociales et climatiques. Sur le plan artistique, son titre « God Blessed » a bénéficié d'un large écho sur les réseaux sociaux, renforçant sa visibilité auprès d'un public international.

L'artiste se distingue également par son implication dans la transmission de son savoir-faire, notamment à travers un programme consacré à l'écriture musicale. Cette nouvelle nomination confirme ainsi la place croissante de Niu Raza parmi les voix malgaches qui exportent leur talent bien au-delà des frontières de la Grande île.

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