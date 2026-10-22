Afrique: Hicham Dguig - Le travail continu, clé du sacre du Royaume

La clé de la réussite du futsal marocain s'inscrit dans la poursuite d'un travail de longue haleine, a affirmé, mercredi, le sélectionneur national, Hicham Dguig, à l'issue du sacre des Lions de l'Atlas d'un 4è titre consécutif en Coupe d'Afrique des Nations.

Dans une déclaration à la presse après la finale remportée face à l'Angola (5-2), Hicham Dguig a souligné que « les adversaires connaissent désormais parfaitement notre approche tactique, ce qui nous oblige constamment à renouveler notre style de jeu ».

Il a relevé, à cet égard, que la suprématie et la domination sur la scène africaine restent primordiales pour briller à l'échelle internationale.

Analysant le déroulement de la finale, le sélectionneur national a indiqué que la première période avait été marquée par un excès d'enthousiasme. « L'équipe a, toutefois, retrouvé son équilibre en seconde période, faisant preuve d'une grande efficacité offensive qui lui a permis de sceller sa victoire », s'est-il félicité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dguig a également salué le niveau de la sélection angolaise, soulignant qu'elle compte dans ses rangs des joueurs talentueux, dotés de grandes qualités techniques et évoluant dans le championnat portugais.

Évoluant sans pression particulière, l'équipe angolaise a constitué un adversaire de qualité, a-t-il estimé, ajoutant que le fait de n'avoir encaissé que deux buts sur l'ensemble de la compétition constituait un bilan positif au regard du niveau des adversaires affrontés.

Le technicien national a, enfin, insisté que le fait de se maintenir au sommet du continent exige de la patience et un travail constant.