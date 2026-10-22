Afrique de l'Est: Malik Agar rencontre la délégation zimbabwéenne au Forum de Port-Soudan

22 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, Malik Agar a rencontré mercredi la délégation du Zimbabwe participant au Forum de la mer Rouge pour la sécurité et le développement (Forum de Port-Soudan pour la sécurité et le développement 2026).

Les échanges ont porté sur la guerre au Soudan, le rôle des mouvements de libération nationale et les luttes africaines visant à libérer les États du continent de la dépendance économique et politique ainsi que de l'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Malik Agar a estimé que le Zimbabwe, sorti de nombreuses crises, avait un rôle important à jouer dans la stabilisation de ses pays frères en Afrique. Il a également souligné l'importance de coordonner avec Harare durant son prochain mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, du 1er janvier 2027 à la fin de 2028.

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