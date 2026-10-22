Soudan: Malik Agar et l'ambassadeur d'Égypte examinent le renforcement de la coopération bilatérale

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, Malik Agar s'est entretenu, mercredi à Port-Soudan, avec l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Yasser Sqrour, en marge du Forum de la mer Rouge pour la sécurité et le développement.

Les deux responsables ont passé en revue l'ensemble des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Malik Agar a souligné la nécessité de développer les échanges culturels au-delà des bourses officielles, notamment par des forums culturels communs reflétant les liens profonds entre les peuples de la vallée du Nil.

Il a salué le soutien de l'Égypte au Soudan, son attachement à son unité et son refus de traiter avec des entités parallèles. Il a également assuré l'ambassadeur de la sécurité des ressortissants égyptiens au Soudan et des mesures prises contre ceux qui attisent la haine entre les deux peuples.

Le vice-président a exprimé le souhait de développer la coopération commerciale, notamment aux frontières, et de coordonner la gestion des points de passage pour garantir la sécurité des deux pays. Les deux parties sont convenues d'organiser, à partir de 2027, des forums culturels communs à Khartoum et au Caire, dont le calendrier sera établi progressivement.